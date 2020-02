Heboh! VIDEO Teori Konspirasi Ahmad Dhani Hilang di Australia, Pribadi Berubah Drastis Benarkah?

POS-KUPANG.COM - Heboh! VIDEO Teori Konspirasi Ahmad Dhani Hilang di Australia, Pribadi Berubah Drastis Benarkah?

Jagat maya lagi-lagi dikejutkan dengan sebuah kabar viral soal teori konspirasi Ahmad Dhani yang menyita perhatian netizen baru-baru ini.

Bukan kabar biasa, teori konspirasi yang tengah viral itu menyebut Ahmad Dhani yang kita kenal sekarang bukanlah sang musisi yang sebenarnya.

Tak main-main, Ahmad Dhani yang asli diyakini telah meninggal bertahun-tahun silam dan digantikan sosok yang mirip dirinya.

Ini berawal dari cuitan sebuah akun Twitter bernama @arieoz yang diutasnya pada 13 Februari 2020 lalu.

Dalam unggahannya, si pemilik akun menyandingkan potret lawas suami Mulan Jameela itu ketika masih berambut gondrong dengan foto terbarunya yang telah berkepala plontos.

Bersamaan dengan itu, ia menuliskan seuntai kalimat misterius yang menyiratkan teka-teki.

“Ahmad Dhani is missing and was replaced by a look alike (Ahmad Dhani menghilang dan digantikan seseorang yang mirip),” cuitnya.

Usut punya usut, rumor ini ditengarai perubahan penampilan pentolan band Dewa 19 itu yang begitu drastis.

Ini terbukti dari gaya rambut dan busana Ahmad Dhani yang mendadak berganti dalam waktu singkat.