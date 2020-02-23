Anda Perlu Tahu, Ini Hasil Testing CPNS Hari Kesebelas di Manggarai
Peserta testing CPNS di Kabupaten Manggarai hari kesebelas, Sabtu (22/2/2020) yang lolos passing grade ada 142
POS-KUPANG.COM | RUTENG - Peserta testing CPNS di Kabupaten Manggarai hari kesebelas, Sabtu (22/2/2020) yang lolos passing grade ada 142.
Peserta yang lolos hasil test lima sesi yakni :
A.Sesi Pertama :
1 .ADRIANUS SUNTORO SUKUT
2 .YULIANA BETRIX ASDI
3 .YOSEF OKTAVIANUS SURYANTO DAPI
4. KONSTANTINUS SUHARDI
5 .YOLENSIA WAHYONA
6 .ROLAND EPIFANIUS JALANG
7 .DONATA AGNINOY JARUT
8 .ANDRIANI MELLICHA GAUTAMA
9 .ELSYANA THERESIA LAWE
10. AGRIPHINA APRILILIAN GANTAS
11. MARIUS FREDERIKUS DION
12 .YOHANES FLENDI PAN
13 .FRANSISKUS ASSISI SAPAN GUNTUR
14 .AGUSTINUS ARUT JEMADA
15 .JOAN CHARLOS VANILIO
16 .HARISA DAENG
17 .FRANSISKUS BORGIAS SAKTI
18 .FLAVIANA SAPTONO PAING
19 .ERMELINDA ANURTI JAS
20 .RIKARDUS YUKUN MUJUR
21 .GETRUDIS YULITA JAIMAN
22 .FERNANDA VAN DESTA REME
23 .ANTONIUS KRISTIANTO GOANG
24 .CHARLES YARIANTO
25 .DEVI
26. FRANSISKUS DASALES HAMBUR
27 .ANDI DEFTIANA
B.Sesi Kedua :
1. YASINTA PEPI SETIA ODA
2. KHALIL AL FALAH
3. KLEMENSIA ROSIDA KURNIATY
4 .KALISTUS AFRIDUS HADIMANTOU
5. MARSELINA BOA LOZA
6 .GERVINUS DEYAPRIN
7 .SERVASIUS VIVALDO PAPUT
8 .FILIPUS MARIANO LADOWOGO
9 .YASINTA SAM KARLOSIMA
10 .ROBINUS RAMAN
11. BEATRIX MULYANI
12. MARIA NOVITHA DJAU
13 .MARIANUS REBON GENOK
14 .DANIEL CHRISTIAN SANDRY DIAZ
15. DIAH KURNIAWATI
16 .VENANSIUS LALONG SELEMAN
17. MATILDIS NINU
18 .CLAUDIUS PANBER AWANG
19. RONALDUS ERVANDI MEHGIA
20. FLORIANUS INDRA
21 .ARDIANUS SEJARAH
22. NESTORIA ELBUDI JAPI
C.Sesi Ketiga :
1 .HANIFA MUSTAFA
2 .TERESIA RISTANTI JEIN
3 .DIONESIA ASRIAYUNITA J. AGUNG
4 .DWI NOFITA SARI
5 .FRANSISKUS SEMI JERAHI
6. VINSENSIUS EFRAIN ALUHARIANDU
7 .EDUARDUS DARNI
8 .AGNES MEO NGGARANG
9 .AGNES SUSANTRI YANTI
10. ROBERTUS SENSI
11 .HERMINA HELMIATI PAPU
12 .SERVASIUS JANSSINO DAO
13 .ARMINIUS IGIDEON TAMAT
14 .IVANI KURNIAWATI JEHADAN
15 .KATHARINA MIRDA
D.Sesi Keempat:
1 .GREGORIA ADVIANA BARUT
2 .OKTOVIANUS OBIN
3 .ELFRIDA ARMELYA MARSANI
4 .BEATRIX SUSANRI
5. MARGARETA APRIANTI DJEHAMAN
6. PETER CLINTONALYONO HANDUL
7 .MARSELA RUHELSI ANTUS
8. MARIA PRISILA PARU
9. GAUDENSIA ERMINOLDA MARTA NONA
10 .MARIA RATU FELISITAS
11 .ELBERTUS VERANDY ENYASTRI
12 .ROMMY ADEPUTRA LAMURY
13 .PAULINA ARISTA
14. FRANSISKUS JON CABRINI NABA
15. RITA PURNAMASARI
16 .MERSIANA RICHARNI MANURAK
17. MAURITSIUS MELKYSEDES SOTA
18 .GERLANDO YOSEFUS SENSUS
19 .MAYOLUS MARIO GANDE
20 .ROMANUS FRAYAENTINO MONE
21 .VICTOR RICARDO GANU
22. MARIA DHARMAYANTI HARMING ABUR
23 .PAULUS FARIT POHADIN
24 .FELISIA SEMOI BERIBE
25 .DAMASUS ALEXANDRI JEDADU
26 .GENOVEVA SINAR KURNIATI
27 .MAXIMILIAN BEY
28 .QUIRINUS MEGI SARMINTO BADRI
29 .VINSENSIUS ABDIANO
30. PAULINUS EDWIN DENCI
31 .MARIA LYDIANA JELITA
32 .LINA YULIANA
33 .WIHELMINA MARIETA HERMIN
E.Sesi Kelima :
1. FRANSISCA MERIZA EMEN PANAR
2 .YOHANA PRILI PRICILIA HANDOYO
3. YULIUS ARSELUS ATSALWAN
4 .JUMIYATI HANAPIA NURDIN
5 .GIOVANNI BATISTA JANU
6 .THEOFILA INDRIANA JANUARISTA MODO
7 .PRINA ISWANTI
8. MAGDALENA OGAS
9. ROBERT ANTHONY XAVERIUS
10. MARIA KLOTILDE WUDA OWA
11. AKRIANA RAYA
12. SISPA DIENI NORWANA
13. FREDINANDUS WIHELMUS
14. ADELBERTA BAKOK
15 .DEMETRIANA JELITA HANU
16. DESINYATA YOSEFINA KEON
17. MARIA LETISIA BUPU DERU
18 .NAVIRI FIRDAUS
19 .YULIANA E. H. MAILANG
20 .AGNES MICHAELE IDAR
21 .FLAVIANA PARLINASARI PIA
22 .FRANSISCA LUSIATY DAHAT
23 .MARSELINA INDRAWATI SAMUR
24. SEPTINA NURHASANAH
25 .ABELTUS BUDIMAN BAMI
26. GABRIEL POUK
27 .SOPHIANUS FRENALDO NGGANGGU
28 .SKOLASTIKA FENASIA FEBRIYANI
29 .INDRA SOPIAN
30 .MARIANUS IRFAN TAKANG PERI
31 .ELMA KRISTI LINDA JAN
32 .ANASTASIA ANITA
33 .MAGDALENA SURENI BUGIS
34 .ADRIANUS FEBRIANTO CANDRA BOGOR
35 .YUBLINA ORIBKA GELANG
36 .ANTONIUS JUANDRI LONGA RASI
37 .FREDERICK ERNEST PENALUN
38 .MAGDALENA ANGGUT
39 .MARSENI NOFIANA SELAN
40 .MARIA FULGENSIA MAWARNI SARI
41. KRESENSIA PRISKA KUM
42 .KRISTIANI JUITA MEDA
43. MARIA TERESIA S. PAJONG
44. JOANA CARMILLA HARUM
45. MARDIANA HEARBERT
Jumlah peserta yang mencapai passing grade pada hari kesebelas berjumlah 142 orang.
Peserta testing CPNS untuk hari kesebelas tanggal 22 Februari 2020 sebagai berikut peserta yang terdaftar: 500 orang.
Peserta yang hadir 458 orang dan tidak hadir 42 orang. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)
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