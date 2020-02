VIDEO: Apple Tree Pre-school Kupang Gelar Open House, Orangtua Gembira Lihat Kreativitas Anak

Lembaga pendidikan anak berstandar internasional, Apple Tree Pre-school Kupang, menggelar open house bertajuk We Are The Champions di aula sekolah tersebut, Sabtu (22/2/2020).

Rangkaian open house sekolah yang beralamat di Jalan Bundaran PU, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang ini, diisi dengan kegiatan seni dan olahraga, oleh murid-murid Apple Tree Pre-school.

Para orangtua yang hadir tampak gembira menyaksikan penampilan anak-anak mereka.

Tidak hanya itu. Mereka juga menikmati berbagai fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan menarik.

Apple Tree Pre-school Kupang hadir dengan suite building, dengan fasilitas bermain sambil belajar.

Bangunan Lembaga Pendidikan Anak Apple Tree Pre-school Kupang dirancang secara khusus sehingga benar-benar menghadirkan suasana belajar sambil bermain menggembirakan bagi anak-anak.

Dinding-dinding tembok ruangan, mulai dari ruang kelas, lorong, hall, apple town, taman bermain hingga kamar mandi) dan toilet pun dihiasi dengan gambar-gambar cantik yang juga mengadung ilmu pengetahuan bagi anak.

Selain itu, tiap ruang kelas dilengkapi dengan wastafel cuci tangan, CCTV dan full AC sehingga memberi kenyamanan bagi anak dalam belajar dan bermain.