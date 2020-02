Oknum pejabat Pemprov Papua Perkosa Siswi SMA di Jakarta Selatan ternyata teman dekat ayah korban



POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Korban A yang masih duduk di bangku SMA kelas XI dilecehkan oknum pejabat Pemprov Papua pada 28 Januari 2020 pukul 17.00 WIB. Hal tersebut dibenarkan ibunda dari A, yakni An.

An menjelaskan, awalnya AG meminta nomor telepon A kepada An. An tidak menaruh curiga kepada pelaku lantaran AG ini merupakan teman baik dari ayahanda A.

Setelah nomor A didapat, pelaku lalu mengajak korban untuk makan di hotel tersebut.

• Diantar Ratusan Pendukung, Paket AYO Serahkan 21.231 Syarat Dukungan ke KPUD TTU

"Biasa kan kalau orang Papua kalau ada teman datang ke Jakarta pasti bilang 'kita ada di sini' lalu ngajak makan. Biasa itu," kata AN selaku ibu korban.

Usai makan, AG langsung berusaha melancarkan niat bejatnya. AG mengajak A ke kamar yang ada di lantai lima dengan alasan ingin membicarakan sesuatu. A yang saat itu masih menggunakan seragam sekolah pun masuk ke kamar.

• Info Terkini: Virus Corona Diduga Telah Bermutasi, Simak Penjelasan Kemenkes Achmad Yurianto

Korban ditawari segelas minuman yang diduga sudah dicampur dengan obat tertentu. "Dikasih minuman seperti teh leci. Pas diminum hilang kesadaran. Tahu-tahu pakaiannya sudah dibukain," kata AN.

AG melampiaskan nafsunya ke remaja tersebut. Selang beberapa jam, A pun sadar dan mengetahui jika pakainya sudah terbuka. Dia langsung memutuskan pulang sendirian dari hotel.

Takut untuk mengadu langsung ke orangtua, A lebih memilih mengadukan hal tersebut kepada guru pembimbingnya di sekolah. "Gurunya lalu hubungi bapaknya dan saya langsung dikabari," ujar dia.

Mendapati kabar tersebut, An berang. Tidak pernah dia sangka pria yang akrab dengan suaminya itu tega memerkosa putrinya.

"Dia pikir anak saya pelacur? Saya benar-benar tidak terima. Sangat tidak terima. Dia ini anak satu-satunya saya," tambah AN.