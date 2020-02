Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Brescia vs Napoli Liga Italia Siaran Langsung TV Online

Ya Live Streaming Brescia vs Napoli via Live Streaming Bein Sports 2 akan dimulai pada Sabtu Februari 2020 pukul 02.45 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Beinsports Indonesia.

Link Live Streaming Beinsports 2 laga Brescia vs Napoli di Liga Italia malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming TV online yang disediakan via Beinsports.com dan Vidio.com Premier (berbayar).

Melawan Napoli, tuan rumah Brescia menargetkan mampu meraih kemenangan demi bisa keluar dari zona degradasi.

Kondisi Brescia saat ini sedang memprihatinkan karena duduk di posisi ke-19 klasemen sementara Serie A Liga Italia dengan perolehan 16 poin dari 24 laga.

Pekan lalu, Mario Balotelli dan kawan-kawan juga harus menelan pil pahit karena kalah 0-2 dari Juventus.

Sementara itu, Napoli juga bertekad melanjutkan tren positif setelah pekan lalu sukses mempermalukan tuan rumah Cagliari dengan skor tipis 1-0.

Saat ini Napoli berada di urutan kesembilan klasemen sementara Serie A Liga Italia dengan perolehan 33 poin dari 24 pertandingan.

