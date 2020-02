LIGA ITALIA Link Live Streaming RCTI BeIN Sport 2 SPAL vs Juventus Fiorentina vs AC Milan Malam Ini

LIGA ITALIA - Link Live Streaming RCTI BeIN SPORTS 2 Inter Milan vs Sampdoria, SPAL vs Juventus, Fiorentina vs AC Milan

POS-KUPANG.COM - Inter Milan dan Juventus serta Lazio masih dalam persaingan ketat di papan atas Klasemen Liga Italia. Tiga tim di peringkat tiga teratas itu akan kembali berjuang memperebutkan posisi puncak dalam lanjutan Jadwal Liga Italia pekan 25.

Inter Milan dijadwalkan menjamu Sampdoria di Liga Italia pada Senin (24/2/2020) pukul 02.45 WIB.

Siaran Langsung Inter Milan vs Sampdoria tayang juga melalui LINK Live Streaming BeIN SPORTS 2 dan RCTI.

Sementara, Lazio bakal melawat ke kandang Genoa dalam lanjutan Jadwal Liga Italia pada Minggu (23/2/2020) pukul 18.30 WIB, disiarkan via LINK Live Streaming BeIN SPORTS 2.

Sedangkan laga SPAL vs Juventus dijadwalkan tayang Siaran Langsung RCTI dan LINK Live Streaming BeIN SPORTS pada Sabtu malam atau tepatnya Minggu (23/2/2020) pukul 00.00 WIB.

Laga yang melibatkan Inter Milan dan Juventus serta Lazio bakal seru mengingat ketiganya sedang bersaing ketat di papan atas.

Juventus memimpin klasemen sementara Liga Italia pada pekan ke-24, dikutip Tribun Jogja dari bolasport.

Tim asuhan Maurizio Sarri memuncaki klasemen setelah mengoleksi 57 poin.

Keunggulan tersebut tidak langsung membuat Juventus jemawa karena mereka hanya berjarak tipis dari peringkat kedua, Lazio.