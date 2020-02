Kreativitas Anak-anak Apple Tree Pre-school Kupang Bikin Bangga

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kreativitas anak-anak usia pra sekolah (1,5 tahun-6 tahun) dari lembaga pendidikan berstandar internasional Apple Tree Pre-school Kupang membuat orangtua dan guru mereka bangga.

Anak-anak yang berusia satu hingga enam ini tampil bernyanyi, olahraga, fashion show, menggambar di hadapan orangtua dan guru mereka.

'We Are The Champions', demikian tema yang diangkat dalam dalam acara puncak open house Apple Tree Pre-school Kupang di Aula sekolah tersebut, Sabtu (22/2/2020).

Rangkaian open house Apple Tree Pre-school Kupang sudah dimulai minggu, diisi dengan berbagai lomba seni dan olahraga, antara lain, lomba bayi merangkak, bowling, melukis, menyanyi, fashion show dan anak berbakat.

Pada acara puncak open house tersebut para orangtua dibuat kagum oleh anak-anak mereka.

"Sulit membayangkan memang melihat anak-anak dengan usia yang masih kecil tapi berani tampil dengan percaya diri, bisa berbahasa Inggris. Pokoknya ini luar biasa," ungkap Winda salah satu orangtua murid.

Tidak hanya itu, mereka juga menikmati berbagai fasilitas, sarana dan prasarana sekolah yang lengkap dan menarik.

Apple Tree Pre-school Kupang hadir dengan suite building, dengan fasilitas bermain sambil belajar.

Bangunan Lembaga Pendidikan Anak Apple Tree Pre-school Kupang dirancang secara khusus sehingga benar-benar menghadirkan suasana belajar sambil bermain menggembirakan bagi anak-anak.