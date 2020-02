Tujuh "Duta Terang" Nagekeo Tiba di Mbay, Simak Pengakuan Mereka

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Tujuh orang srikandi asal Nagekeo yang melaksanakan magang di India telah tiba di Mbay, Kamis (20/2/2020).

Ketujuh orang tersebut merupakan ibu-ibu rumah tangga asal Nagekeo yang selama enam bulan berada di India mengikuti magang di Tilano India merakit panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Tujuh orang itu adalah berasal dari Desa Tedamude, Marselina Nena, Yohana Tawa dan Florida Teang. Dari Desa Tedakisa, Ludgardis Tibu. Kelurahan Mbay II, Elizabeth Ndaru, Desa Rendubutowe, Paulina Toyo dan Desa Pagomogo Albina Bai.

Mereka ini fasilitasi oleh Yayasan Wadah Foundation Indonesia.

Marselina mengaku senang bisa belajar banyak hal selama berada di India.

"Situasi disana sangat baik.

Kami masuk kelas. Awal-awal susah kita menggunakan bahasa Inggris. Bahasa daerah saja, yes no good dan Good no good itu saja bulan pertama. Puji Tuhan bulan kedua, berikan HP hanya translate bahasa Inggris. Kalau Iggris pasar masih bisa dimengerti dan kami bisa mengerti tapi harus menggunakan handphone," ujar Marselina.

Marselina mengaku pelayanan disana sangat bagus dan tidak hanya belajar soal merakit panel PLTS tapi ada banyak hal yang diperoleh.

"Kita tidak merakit saja, kita diberikan materi atau belajar tentang pendidikan, kesehatan, bisnis, SDM dan hak asasi manusia KDRT dengan melatih membuat kompor cerobong dan pupuk kompos. Kami juga mengikuti pelatihan pembuatan pembalut. Puji Tuhan semua kami ikut," ujar Marselina.

Kata Marselina, pihak yang memberikan pelatihan di India memberikan apresiasi kepada "duta terang" Nagekeo yang sangat tekun dan ulet mengikut kegiatan sekolah atau magang selama enam bulan di India.