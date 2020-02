PT SBM Segera Luncurkan Mobil SUV Terbaru dari Suzuki

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Sebentar lagi PT Surya Batara Mahkota Suzuki Mobil Kupang akan meluncurkan The New Extraordinary. Mobil SUV ini hadir dengan tempat duduk extra yang lebih besar untuk tujuh penumpang dan juga dilengkapi stunning dashboard, smart E-Mirror serta bold lead headlamp with DRL (auto on).

PIC Marketing, Musawir Muhammad, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Jumat (21/2/2020), mengatakan bagi masyarakat NTT yang membeli mobil ini akan mendapatkan promo spesial seperti gratis suki cadang dan perawatan berkala sampai dengan 50.000 km, uang muka 15 persen dan gratis tiga kali angsuran.

Tak hanya itu dalam rangka HUT Suzuki ke-50, Suzuki menggelar Finding7 sejak 15 Februari hibgga 31 Agustus 2020. Ada undian test drive berhadiah 10 unit GSX -R150.

Dijelaskannya, mekanismenya peserta doorprizs adalah yang melakukan test drive dengan unit test drive XL7 yang diinput di ITS SDMS dilengkapi dengan data diri, no KTP/SIM A, alamat lengkap dan jelas dan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi. Periode I (15 Februari - 31 Maret 2020) diundi di Juni 2020 dihadapan notaris dan instansi terkait dengan total hadiah lima unit motor, peripde II ( 1 Juni - 31 Agusus 2020) diundi di September 2020, lima unit motor.

Anda juga bisa mengikuti test drive photo contest dengan mekanisme adalah peserta photo contest adalah yang melakukan test drive XL7 dan diinput di ITS SDMS dilengkapi dengan data diri, nomor KTP atau SIM A, alamat lengkap dan jelas dan nomor telepon atau handphone yang dapat dihubungi dan posting foto di sosial media, peserta tidak boleh mengunci akun sosial media selama periode kontes.

Selanjutnya, peserta foto kontes wajib berfoto dengan unit test drive XL7 dan menggunakan simbol tangan XL7. Peserta foto kontes wajib posting foto tersebut ke media sosial peserta Instagram dan atau Facebook atau Twitter dengan wajib tag Social Media Official Suzuki. Peserta wajib tag ke akun sosial media teman minimal tag lima teman saat posting foto bersama XL7.

Peserta wajib menyertakan tagar atau hastag yang ditentukan #nama lengkap peserta#nama dealer#finding7#SuzukiXL7#Test DriveSuzukiXL7#Suzuki Indonesia #Suzuki.

Peserta foto kontes yang upload di semua platform sosial media beri kesempatan memenangkan satu platform sosial media saja tidak bisa ketiganya. Pemenang foto kontes sosial media ditentukan berdasarkan jumlah like, love, retweet terbanyak dari masing-masing platform

Lanjutnya, bagi seluruh peserta test drive XL7 termasuk peserta yang mengikuti photo contest social media XL7 juga berkesempatan untuk mengikuti undian doorprize berhadiah total 10 unit motor Suzuki GSX-R150 selama dua periode yang dilangsungkan

. Periode pertama 15 Februari sampai 31 Mei 2020 diundi di bulan Juni 2020 dihadapan notaris dan instansi terkait dengan total hadiah 3 unit motor Suzuki Nex II, sedangkan periode kedua akan diundi pada September 2020 dengan total hadiah 3 unit motor Suzuki Nex II.

"Untuk itu Suzuki mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bisa mengikuti undian berhadiah dan photo contest ini," tuturnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

