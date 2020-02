LIVE TVRI! Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Chelsea vs Spurs, Aston Villa, Liverpool di Mola TV

POS-KUPANG.COM - LIVE TVRI! Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Chelsea vs Tottenham Hotspur, Southampton vs Aston Villa, Liverpool vs West Ham di Mola TV

Jadwal Bola siaran langsung Liga Inggris yang memasuki pekan 27 akan mulai berlangsung malam ini Sabtu Februari 2020

Siaran langsung Liga Inggris yang disisarkan via Live Streaming Mola TV akan langsung dibuka big match Chelsea vs Tottenham Hotspur.

Sementara pemuncak klasemen dan calon kuat juara Liga Inggris musim ini Liverpool vs West Ham United, juga disiarkan lewat Live Streaming TV Online Mola TV.

Dilansir dari laman Instagram resminya, TVRI akan menyiarkan langsung laga Liga Inggris Southampton vs Aston Villa.

Sorotan pekan ini jelas pada laga Chelsea vs Tottenham Hotspur yang hingga memasuki pekan ke 27 hanya terpaut satu poin di papan Klasemen Liga Inggris .

Chelsea berada di peringkat lima sementara Tottenham Hotspur satu peringkat di bawahnya dengan peroleh poin 40.

Artinya pertandingan Chelsea vs Tottenham Hotspur pekan 27 Liga Inggris akhir pekan ini sama artinya memperebutkan siapa yang akan berada di posisi empat.

Chelsea yang berada di posisi keempat berusaha bangkit kembali setelah kekalahan kandang melawan Manchester United .