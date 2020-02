LIGA SPANYOL - Jadwal Liga Spanyol di Bein Sports Levante vs Real Madrid, Barcelona vs Eibar

LIGA SPANYOL - Jadwal Liga Spanyol di Bein Sports Levante vs Real Madrid, Barcelona vs Eibar, Atletico vs Villarreal

POS-KUPANG.COM - Pertandingan Barcelona vs Eibar dan Levante vs Real Madrid warnai jadwal Liga Spanyol Pekan ke-21 di Bein Sports yang berlangsung mulai ini Sabtu 22 Februari 2020.

Laga Barcelona vs Eibar dan Levante vs Real Madrid di Liga Spanyol bisa disaksikan lewat Live Streaming Bein Sports.

Di pekan sebelumnya, Real Madrid gagal mempertahankan selisih tiga poin dari Barcelona di pekan ke 24 La Liga, Liga Spanyol, Minggu 16 Februari 2020

Bermain di kandang sendiri, Real Madrid justru ditahan imbang tamunya Celta Vigo, dengan skor 2-2.

Tambahan 1 poin memuat jumlah poin skuat asuhan Zinedine Zidane kini hanya unggul 1 angka dari Barcelona di peringkat kedua.

Pekan ini Real Madrid akan melawan Levante.

Jelas kemenangan wajib diraih jika tak ingin puncak klasemen diambil Barcelona.

Barcelona sendiri akan melawan Eibar pekan ini.

Pekan lalu, Barcelona sukses membungkam Getafe 2-1 di kandang sendiri, Camp Nou.