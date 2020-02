Jadwal Bola Malam Ini, Chelsea vs Spurs Live TVRI, Manchester United dan Arsenal di Liga Eropa 

POS-KUPANG.COM - Jadwal Bola Malam Ini, Chelsea vs Spurs Live TVRI, Aston Villa, Liverpool Live Mola TV

Siaran langsung atau live streaming bola malam ini ada pertandingan Liga Inggris Chelsea vs Spurs yang ditayangkan secara live streaming di TVRI.

Sedang dua klup papan atas Inggris akan melakoni duel pertama babak 32 besar Liga Eropa.

Klub Manchester United akan bertamu ke Belgia melawan Club Brugge.

Sementara Arsenal bertandang ke Yunani melawan Olympiakos.

Berikut Jadwal Bola Malam Ini yang ditayangkan secara live streaming, Jumat 21 Februari 2020:

• LIVE TVRI! Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Chelsea vs Spurs, Aston Villa, Liverpool di Mola TV

• Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan 26 Chelsea vs Tottenham Hotspur, Liverpool di Mola TV

00:55 Eintracht Frankfurt vs Red Bull Salzburg Usee Sports

00:55 Club Brugge vs Manchester United SCTV & Usee Sports 2

03:00 AS Roma vs Gent Usee Sports

03:00 Olympiakos vs Arsenal SCTV & Usee Sports 2

05:15 Palestino vs Club Guarani Mola TV

05:15 Emelec vs Blooming Mola TV

05:15 Club Always Ready vs Millonarios Mola TV

07:30 Atletico Mineiro vs Union Mola TV

07:30 El Nacional vs Fenix Mola TV

13:15 Wellington Phoenix vs Wester United beIN Sports 2

15:30 Western Sydney Wanderers vs Adelaide United beIN Sports 2

21:00 Mumbai City vs Chennaiyin Fox Sports 3

Jadwal Liga Inggris Pekan 27

Sabtu, 22 Februari 2020

19.30 WIB Chelsea vs Tottenham Hotspur