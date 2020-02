NTT dan Equador Berbagi Pengalaman Kelola Taman Nasional



POS-KUPANG.COM|KUPANG -- NTT (Indonesia) dan Quito Equador berbagi pengalaman dalam mengelola Taman Nasional. Di Indonesia,Provinsi NTT memiliki Taman Nasional Komodo (TNK) dan di Equador memiliki Taman Nasional Galapagos.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef A. Nae Soi melalui rilis yang dikirim oleh Kasubang Pers dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT, Valeri Guru, S. Sos ,Kamis (20/2/2020)

Menurut Josef, pemerintah NTT ingin berbagi pengalaman dengan Equador yang juga sama-sama mengurus Taman Nasional.

"Jadi kita ingin berbagi pengalaman untuk mengurus Taman Nasional. Di NTT ada TNK dan di Equador ada Taman Nasional Galapagos," kata Josef.

Josef mengaku gembira saat tiba di Quito Equador. Dirinya didampingi istri, Ny. Mery Djogo dan diterima Duta Besar RI untuk Equador, Diennaryati Tjokrosuprihatono.

Josef dan ibu Mery dijamu makan malam oleh pemerintah setempat di Le Parc. Ikut hadir Mr. Gabriel Sommerfield (Charles Darwin Foundation), Amb Laura Donoso (Undersecretary for Asia, Africa and Oceania Kementerian Equador), Alfredo Carrasco Valdivieso (CDF Foundation) and Pamela seorang aktovis dan pegiat lingkungan.

“Terima kasih untuk jamuannya. Kami hadir tidak saja untuk mengambil bagian di acara Festival Bunga tetapi kami ingin bekerja sama dan saling membagi pengalaman dalam mengurus Taman Nasional,” jelasnya.

Wagub Josef mengakui, ada perbedaan waktu 12 jam antara Equador dan Indonesia (NTT) .

Josef menambahkan, Equador dan Indonesia sama-sama dianugerahi dua Taman Nasional yang indah dan mempesona bahkan ajaib.

Wakil Gubernur NTT, Josef A. Nae Soi saat Berada di Quito Equador (POS KUPANG/ISTIMEWA)

“Equador memiliki Taman Nasional Galapagos yang terkenal di dunia dengan Penyu Raksasanya beserta keseluruhan ekosistemnya yang terkontrol dengan sangat bagus. Sedangkan Indonesia khususnya Provinsi NTT memiliki TNK di Kabupaten Manggarai Barat yang sangat eksotik; mempesona dunia dengan Biawak Purba (Varanus Komodoensis) ," katanya.