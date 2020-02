Pilih yang Mana, Makan Sebelum atau Sesudah Olahraga? Idealnya Ikuti Saran Berikut

Seperti kita ketahui, olahraga sangat baik bagi kesehatan. Saat berolahraga, kita juga membutuhkan asupan nutrisi yang tepat. Tapi sebenarnya, kita harus makan sebelum atau sesudah olahraga ya?

Head of Nutritionist Fit Gourmet Jocelyn Halim pun memberikan jawabannya.

Menurut Jocelyn, sebaiknya makan bisa dilakukan setelah berolahraga, “Karena setelah olahraga, we are more able to digest the food. Misalnya ada karbo, kita punya insulin akan lebih sensitif kalau olahraga,” ujarnya kepada Kompas.com saat ditemui di Fit Gourmet Mega Kuningan, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Saat kita makan setelah berolahraga, insulin dalam tubuh akan meningkat lebih sedikit dibandingkan kita makan sebelum berolahraga. “Jadi gula darah kita akan lebih stabil,” ungkapnya.

Belum lagi saat kamu tengah membentuk massa otot, setelah berolahraga, kamu membutuhkan asupan yang tinggi protein.

“Dalam 30 menit kita butuh protein untuk membentuk otot,” katanya. Namun bila perut sangat kosong, ada baiknya kamu makan 2-3 jam sebelum melakukan olahraga.

Jocelyn mengatakan, olahraga saat tubuh belum mengonsumsi apapun juga tidak baik. “Jadi enggak boleh kosong, kalau enggak ada waktu untuk makan, minum jus saja, karena karbohidaratnya itu dibutuhkan untuk kardio,” ungkapnya.

Jocelyn menambahkan, setelah berolahraga ia menyarankan untuk tidak menahan rasa lapar. “Yang saya lihat biasanya kalau sudah lapar terus ditahan, biasanya nanti saat makan kita over eat, karena lapar mata dan kelaparan,” ungkapnya.