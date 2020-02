Cegah DBD Kemenkes Bantu 140 Ribu Kelambu Untuk Masyarakat Sumba Timur

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU---Dalam rangka mencegah demam berdarah dangue (DBD) dan percepatan eliminasi penyakit malaria, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memberikan bantuan kelambu sebanyak 140 ribu lembar pada tahun anggaran 2020 ini untuk masyarakat Kabupaten Sumba Timur.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Dr.Chrisnawan Try Haryantana melalui Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, Jonker Telnoni, kepada POS-KUPANG.COM, Rabu (19/2/2020) mengatakan, masih tingginya angka kesakitan malaria di Kabupaten Sumba Timur yang terlihat dari indikator Anual Parasite Inciden (API) sebesar 6,2 per 1000 penduduk pada tahun 2019 dari target nasional yang diharapkan adalah kurang dari 1 per 1000 penduduk.

Penyakit malaria ini merupakan penyakit yang berbasis lingkungan.

Menyikapi kondisi tersebut di atas, kata Jonker, maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Timur melakukan berbagai upaya yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif yang dilakukan adalah mengadakan kelambu yang berinsektisida untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumba Timur dalam rangka melindungi masyarakat dari penularan penyakit malaria dan deman berdarah dengue (DBD) melalui gigitan nyamuk penyebab DBD.

Jonker juga menjelaskan, adapun jumlah kelambu yang diadakan pada tahun 2019 dengan menggunakan dana alokasi khusus penugasan (DAK Penugasan) adalah sebanyak 41.600 lembar yang saat ini sudah didistribusikan ke 18 Puskesmas. Sedangkan 4 Puskesmas lainnya yaitu Puskesmas Waingapu, Puskesmas Kambaniru, Puskesmas Kanatang dan Puskesmas Lewa tidak dialokasikan karena data angka kesakitan malaria di 4 wilayah Puskesmas ini tergolong rendah yaitu kurang dari 1 per 1000 penduduk.

Selain 41.600 lembar kelambu yang diadakan oleh dinas kesehatan kabupaten Sumba Timur pada tahun 2019, kata Jonker, dipandang belum cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan kelambu bagi seluruh masyarakat sehingga Kementerian Kesehatan memberikan tambahan bantuan kelambu berinsektisida sebanyak 140.000 lembar untuk dibagikan kepada masyarakat.

"Saat ini kami masih menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT untuk kami segra distribusikan ke semua kecamatan di Kabupaten Sumba Timur.

Dengan demikian maka kebutuhan kelambu sudah dapat terpenuhi,"pungkas Jonker. (*)

