Ustaz Ini Beberkan Kebiasaan Ashraf Sinclair Semasa Hidup, Jadi Donatur Tetap di Yayasan Yatim

POS-KUPANG.COM - Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, Manusia mati meninggalkan nama.

Pepatah itu layak untuk disematkan dalam kisah perjalanan hidup aktor Ashraf Sinclair, suami artis BCL.

Ketika ajal menjemputnya, kebaikan pria asal Malaysia mulai diungkapkan sahabat, kerabat dan orang-orangan yang pernah mengenalnya.

Seperti apa yang dilakukan Ashraf Sinclair terhada anak Yatim Yayasan Durrahman. Kebaikan Ashraf itu diungkapkan Pengurus Yayasan Durrahman, Ustaz Haji Ahmad Habib.

Ashraf Sinclair suami BCL (instagram)

Adalah Noah, anak laki-laki satu-satunya Ashraf Sinclair yang selalu ia bawa."Bukan hanya Pak Ashraf, tapi anaknya selalu dibawa kalau ketemu anak yatim. Yatimnya ada 78 adik yatim," kenang Ustaz haji Ahmad Habib.Ucapan Belasungkawa untuk Ashraf SinclairKabar duka cita dari suami BCL itu pun membuat sederet artis mengucap rasa belasungkawa.Hal itu terlihat dari akun media sosial Ashraf Sinclair yang langsung dibanjiri komentar dari para artis.Seperti yang terlihat, Laudya Cynthia Bella turut mengurai rasa duka citanya atas kabar meninggalnya Ashraf Sinclair.Bahkan dalam ucapan tersebut, artis Dian Sastro serta Farah Quinn tampak tak percaya dengan kabar meninggalnya Ashraf Sinclair.laudyacynthiabella : Inalilahiwainaillaihi rojiun.. semoga amal ibadah ash di terima Allah SWT,Allah mengampuni semua dosa2 ash.. dan dapat ditempatkan di surga Allah.therealdisastr : semoga dipermudah semua urusannya, semoga dikuatkan keluarganya. Still can't believe this is happening (masih tidak percaya ini terjadi)lunamaya : Innalillahi wa innailaihi rojiuunnmelaney_ricardo : RIP brotherfarahquinnofficial : This can’t be true. Please tell me it’s not true. (Ini tidak benar. Tolong katakan kepada saya bahwa ini tidak benar)cathysharon : Rest in Peaceyunishara36 : AlfatihahBiografi Singkat Ashraf SinclairAshraf Sinclair lahir di London, Inggris, pada 18 September 1979.