Simak Yuk, Daftar Nama 169 Peserta Testing Hari Keenam Lolos Passing Grade
Pelaksanaan testing CPNS di Kabupaten Manggarai sudah memasukki hari keenam.
Simak Yuk, Daftar Nama 169 Peserta Testing Hari Keenam Lolos Passing Grade
POS-KUPANG.COM|RUTENG--Pelaksanaan testing CPNS di Kabupaten Manggarai sudah memasukki hari keenam.
Pada hari keenam, Senin (17/2/2020) ujian dari sesi pertama sampai kelima ada 169 peserta lolos passing grade.
Peserta yang lolos sebagai berikut :
A. Sesi Pertama :
1 .NI LUH SUCIARI
2 .SELVIANA VERAWATI KUKUT
3 .KLAUDIANA LUNUR
4 .MARTHA YULIANI REMBULAN
5 .MARGARETA KURNIA INDRAWATI PARERA
6. DIONISIUS NGOLONG
7. KATARINA WILBRODANIA WISANG
8 .MERSIANA LELY
9 .TEONILA ERFINA LAGUS
10 .MARTA DESTIKA TINI
11 .GASPAR OLANG
12. SAHRUL GUNAWAN
13 .ADRIANUS JAMAN
14 .DESIDERATUS MELITUS MAMI
15. YOHANA DEWI NOVITA SANUL
16 .YOSEF ANDU
17. FRUMENSIUS VENO
18 .WILFRIDA ESIN
19 .ADRIANUS JEGEO
20. YUNITA JAHAN
21 .ADRIANUS ANGKAL
22 .YANINA RINGEN
23. EVENTINUS SUKARDI NARTO TANDE
24 .PILIPUS INOSENSIUS GILI
25 .MARIA GORETI DIWUNG
26. MARIA ELIUSA
27 .ANDRIANI DIAN NATALIA
28 .WILIBRODUS ENGELTUS RIAN
29. ELVIRA HARTI
30 .TERESIA SECUNDALIA ASTRI BANDUR
31 .ELISABET JELITA
32 .YANUARIFON FARLY SHARMI
33 .ESTER METILDIS JULIN
34. ELVIANAWATI NUWA
35 .PETRONELA SELVI MOI
36 .DENISTA RETNOWATI DEMPOK
37. SAVERIUS GANGGANG
38 .TARSISIUS NYOMAN
39 .YULIUS EKASETIAWAN JAMI
B.Sesi Kedua l:
1 .DEUTELINA SETIAWATI LAGUR
2 .ANSGARIUS EKA PUTRA RATNO BARUT
3 .KRISTINA KURNIATI
4 .MARSELINUS NDANDUNG
5 .YOLANDA WILANI PERI
6 .ANATALIA SARIATY GING
7. YOHANES P. ALBINO
8 .YOHANA WINDANI PERI
9 .BERTHA ANCHIETA MAYOLA
10 .BELGRANUS MAKSIMILIANUS RAMUT
11. YULIANA TRIVONIA JEHADUN
12 .MELANIA HENDRAWATI TAMBE
13 .LUSIANA MULIATI
14 .MARIA OKTAVIANE JENUDIN
15 .TARSISIUS HARPALMA
16 .HELENA AFRIANTI
17. EMILIA DIANA JAIMUN
18 .ADRIANUS NOVIS PRATAMA ODOS
19 .KORONA Y HAMAN
20. ANASTASIA NDAIK
21 .HERKHULIANUS SUN LANGGANA
22 .YOHANA FRANSISKA MERLIN
23. ANGELINA NOVIANA NGEBOS
24 .DERFINA AGUSTAVIRA LANUR
25. MARIA VALDI
26. SUNARTI ABDULLAH
27. AMALIA ROFINA NENU
28 .EPIFANIUS GADUR
29 .ALOISIUS BANDUR
30 .KHAIRUN NISA
31. MAYONA EMERENSIA MON
32 .STANISLAUS LANGGUR
33 .YOHANES BERKHMANS PANTUR
34. MARGARETA NOVIYATI MANUNG
35 .SERAFINA SURIANTI PANGGUL
36 .YOVITA EDIN
37. LENSIANI HARIYANA
38 .MARIA YUSTIANI TUSU
39 .VIKTORINUS JEHADU
40 .OCTAVIANI ELVIRA ROSANTI
41 .DIONESTA MARIANI MANGGUT
42 .ANTONIUS HONGGONG
43 .ADRIANUS YANTO NO'OM
44 .MARSELINUS SEMAUN
45 .YOHANES LIDER
46 .ELEN MARIA MAGDALENA MAMPUT
47. ABDUL MAJID
48. TARSIANUS ARDI
49. YOHANA VERAWATI DANGUS
50 .ANGELINA JETIA
51 .ELISABET RIN
C.Sesi Ketiga :
1 .MARIANE HELENITA ROMANO KROMO
2 .MARGARETA BADUS
3 .REDEMPTUS NILA SAMUTRO
4 .ADE KATUTARI. K. M.
5 .MARIA DAFLORANI SUMANTI
6 .SAVERINUS PAGUR
7 .AVENTUS DINOVISTA SARENG
8 .YOHANA INDRAWATI LEBET
9 .YUSTINUS MAORITSDINO JONALIS
10 .ANTONIUS HARTANTO JEHABUT
11 .STANISLAUS JAGO
12. PETRUS PAULUS JEMATU
13 .HENDRIKA JELITA ALUS
14 .KAROLINA SANTI
15 .ANSELMUS ARIPUTRA ELEN PASKAN
16. ANGELA MARICE DUMUL
17. IGNASIUS KURNIAWAN
18. YULIANUS R HANU
19 .VINSENSIUS KASIANUS
D.Sesi Keempat:
1.FERDINANDUS LEDO DOE
2.SILVANUS RARU
3.YOSEF NIKODA PANTUR
4.MORIENUS PRADIANSYAH
5.ALBERTUS UBEN ULENG
6.LEONARDUS MARTIN DAHUR
7.ARNOLDUS KANTUR
E.Sesi Kelima :
1 .OKTAVIA DHINA ERTANTI
2 .BONIFASIA IRENE MAGDALENA
3 .YOANITA EUSTAKIA NAWU
4. DIONISIUS ATMANEGARA
5 .YULIANA NIA PRATIWI
6. FRANSISKUS ANDRIYANI DJEMAHU
7 .GODELIVA WROSZ JANGGA
8 .KORSINI YULIANI LUHU
9. AGUSTINA HUTRIANI PANDUNG
10 .YULITA SULASTRIANI NGARUNG
11 .HILDEGARDIS YURVITA
12 .ANGELINA FELANY GANDI
13 .FRANSISKA ERMI NORMAYA
14 .KRESENSIA TRISNAWATI HASRAT
15. PATRISIUS HARYANTO
16 .MAYELA LUSIANA AMRIANI
17 .YOLANDA ARMILIANI JULATA
18. SIRILIA MARIET NGOMPU
19. HERMINA PATRISIA NUJIN
20 .FILOMENA RAHMAYANI JEMADI
21. LYDIA VALENTINA GURU
22 .FREDERIKA BURLANI JINORATI
23 .JHON SAHAT PETER JAYA SIANIPAR
24 .PUTU KRISNAYANTI
25 .KAROLINA SRIKANDI KONSTANTIA
26 .MARIA THERESIA GHEA
27 .WISTRIDY ELTRIANA PANGUL
28 .IGNASIA MARIANA KELURU
29 .ANGGELA HERLINDA PURNAMA
30 .ADELINA MARGARETHA EDON
31. YOSEPHINA SONYA INGUL
32. KRESENSIA MARIATI BANDUR
33 .MARIA TERESA BAUNG
34 .VINSENSIA DONI KARMILA
35 .LUCYANNA AYU LESTARI ANO
36 .MARIA GORETI GUDULA JANO
37 .VINSENSIA PALOTI ANDANG
38 .MARIA YOHANA CYNTIA
39 .BONAFANTURA LELU
40 .HILDEGARDIS MARLISA NDAENG
41. ROMANUS JOHANES WAE
42 .EMELINDA KENAK
43 .MARIA ERCI HASAN
44. YULIANA IRMA KADE
45 .MARIANY NIRMALA ALANG
46 .SERAFIANA JUITA BADUI
47 .CHINDY SORAYA
48 .MARIA KAROLINA WELI WODA
49 .RYANTO SAVERIUS AGUN
50. MARIA YASINTA VIVERA SARDIN
51. EDELTRUDIS ICELOWATI JEMAAN
52. OSWALDUS ISKAK NABU
53. FLAVIANA IRMA JEBEOT
Jumlah peserta yang mencapai pasing grade pada hari keenam berjumlah 169 orang.
• Geoffrey Castillion ALami Cedera saat Laga Ujicoba PSS Sleman, Ini Kata Pelatih Persib Bandung
• Ada Dua Peringatan Soal Prediksi Cuaca di NTT Hari Ini, Yuk Simak Penjelasannya !
Peserta testing CPNS untuk hari keenam tanggal 17 Februari 2020 sebagai berikut peserta yang terdaftar 500 orang.
Peserta yang hadir 478 orang dan tidak hadir.22 orang.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)