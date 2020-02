//

Rumah Tangga Laudya Cynthia Bella dan Engku Emran Diujung Tanduk, Ramalan Mbak You Terbukti

POS-KUPANG.COM- Rumah tangga artis Laudya Cynthia Bella dan sang suami Engku Emran diujung tanduk setelah 3 tahun bersama. Ramalan Mbak Yout akhirnya terbukti.

Kabar tentang keretakan rumah tangga Laudya Cynthia Bella dan sang suami Engku Emran kembali mencuat setelah akun lambe pelakor membagikan sebuah kiriman.

Laudya Cynthia Bella. (sidomi.com)

Laudya Cynthia Bella sudah tak follow sang suamiSejalan dengan dugaan retaknya rumah tangga Bella dan Engku Emran, Mbak You sudah pernah meramalkan hal ini pada Oktober tahun lalu.

"Yang tinggal di Malaysia sana, saya bilang perkawinan setahun dua tahun mereka udah banyak cobaan."Sekarang mereka masih hangat dengan eluan yang mereka sangat bahagia," jelas Mbak You dikutip dari tayangan iSeleb pada (01/10/2019).Mbak You juga mengungkapkan jika hoki atau rezeki yang terus melimpah yang datang pada pasangan Bella dan Engku Emran itu karena kedatangan Laudya Cynthia Bella ke kehidupan Engku Emran."Rezeki yang membawa hoki perempuannya(Laudya Cynthia Bella) kok," jelas Mbak You.Tak hanya sampai di situ, Mbak You mengungkap adanya perselingkuhan dan cap playboy di diri Engku Emran.