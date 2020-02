Pelaku UKM Kupang Bersiap, Google Indonesia Bakal Gelar Pelatihan Melalui Gapura Digital

Managing Director Google Indonesia, Randy Mandrawan Jusuf memberikan sambutan dalam acara Grow with Google, Selasa (18/2/2020) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Pelaku UMKM Kupang Bersiap, Google Indonesia Bakal Gelar Pelatihan Melalui Gapura Digital

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote

JAKARTA, POS-KUPANG.COM - Program Grow with Google yang telah diluncurkan Google Indonesia beberapa waktu lalu terus melakukan ekspansi. Grow with Google adalah sebuah inisiasi global dari Google yang memiliki tujuan untuk membuat lebih banyak peluang kepada setiap orang seiring dengan berkembangnya ekonomi digital di Indonesia. Program-program di Grow with Google diantaranya untuk pemilik usaha, pencari kerja dan mahasiswa, developer, guru dan siswa serta kreator dan jurnalis.

Dan khusus untuk pemilik usaha, Grow with Google akan mengembangkan program Gapura Digital dan Women Will di lima kota tambahan yakni Aceh, Samarinda, Pontianak, Pekanbaru, dan Kupang.

Managing Director Google Indonesia, Randy Mandrawan Jusuf dalam sambutannya di acara “Grow with Google” yang digelar Selasa (18/2/2020) di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan, perluasan program pengembangan keterampilan digital bagi UKM dan kaum perempuan akan segera direalisasikan.

“Sebelumnya kami telah mengembangkan keterampilan digital bagi UKM dan kaum perempuan di 19 lokasi di 17 kota. Dan kelas-kelas Gapura Digital dan Women Will akan dibuka lagi di 5 kota yakni Aceh, Samarinda, Pontianak, Pekanbaru, dan Kupang. Kelas-kelas itu akan kami buka pada bulan April 2020 mendatang,” ujar Randy.

Program Gapura Digital adalah sebuah program yang mendukung Usaha Kecil Menengah UKM Indonesia untuk memajukan bisnis melalui digital. Menurut Randy, terdapat serangkaian topik yang lengkap mulai dari tren digital, membangun portal usaha hingga SEO/SEM. Nantinya, para pelaku UKM yang mengikuti kelas Gapura Digital akan mendapatkan sertifikat dari Google.

Di Gapura Digital terdapat kelas-kelas gratis yang nantinya bisa diikuti dengan berbagai topic untuk mengenal lebih dalam bagaimana membangun usaha melalui digital. Sementara Womenwill adalah inisiatif Google yang berfokus pada program digital untuk pemberdayaan ekonomi wanita di seluruh dunia.

“Womenwill nantinya akan mencoba menjembatani kesenjangan dalam informasi dan pemberdayaan untuk membantu dalam bidang-bidang di mana wanita masih dikecualikan,” lanjutnya.

Sementara Coorporate Communications Google Indonesia, Jason Tedjasukmana menyatakan penambahan ima kota dalam ekspansi Gapura Digital ini bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM.

“Awalnya dari 12 kota sekarang jadi 17 kota dan sekarang bertambah lima jadi total sekarang ada 22 kota. Tapi kita lihat dulu misalnya di Aceh ada berapa banyak UMKM dan apakah mereka perlu pelatihan atau tidak karena ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi misalnya jaringan internet, semangat dari pelaku UMKM dan lainnya,” ujar Jason.

Program Gapura Digital sendiri nantinya akan diajar oleh fasilitator dan para fasilitator ini nantinya akan berkunjung ke daerah-daerah yang akan dikembangkan program Gapura Digital ini.

Coorporate Communications Google Indonesia, Jason Tedjasukmana (POS-KUPANG.COM/Eflin Rote)

Nantinya, para pelaku UMKM akan mendapatkan kelas gratis dengan berbagai topic yang berguna untuk perkembangan UMKM yang telah mereka bangun. Tujuannya untuk mengenalkan lebih dalam bagaimana membangun usaha melalui digital. Kelas-kelas ini nantinya akan terbagi menjaid tiga kategori dari Siap Digital, Handal Digital dan Profesional Digital.

Untuk kelas Siap Digital, akan lebih diarahkan untuk panduan dunia digital, misalnya strategi, tren terbaru dan saluran digital yang cocok untuk usaha yang dimiliki. Kelas Handal Digital nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai cara mengembangkan bisnis melalui digital seperti tips website yang efektif, strategi konten dan copywriting, cara membuat website, dan trik membangun merk melalui video.

Sementara kelas Profesional Digital topiknya akan lebih komperhensif yakni mengenai pemasaran digital. Nantinya pelatihan di Program Gapura Digital tidak dipungut biaya alias gratis tapi terbatas. Google Indonesia melalui Grow with Google dalam Program Gapura Digital mentargetkan memberikan pelatihan bagi 500 ribu pelaku UMKM di tahun 2020. (aa)