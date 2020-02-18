Liga Champions
LIVE SCTV! Link Live Streaming Liga Champion Atletico Madrid vs Liverpool Siaran Langsung TV Online
LIVE SCTV! Link Live Streaming Liga Champion Atletico Madrid vs Liverpool, Siaran Langsung di TV Online
LIVE SCTV! Link Live Streaming Liga Champion Atletico Madrid vs Liverpool, Siaran Langsung di TV Online
POS-KUPANG.COM - LIVE SCTV! Link Live Streaming Liga Champion Atletico Madrid vs Liverpool, Siaran Langsung di TV Online
Saksikan Siaran Langsung SCTV dan live streaming Atletico vs Liverpool di Babak 16 BesarLiga Champions pada Rabu (19/2/2020) dini hari via live streaming TV Online.
Jadwal Siaran Langsung Liga Champions via live streaming SCTVakan menyajikan Duel Atletico Madrid vs Liverpool.
Selain Siaran Langsung SCTV, live streaming Atletico vs Liverpool bisa diakses via live streaming TV Online Vidio.com premier platinum (berbayar) mulai pukul 00.55 Wib.
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Laga tersebut akan menyajikan pertarungan dua kiper terbaik Eropa saat ini, Jan Oblak dan Alisson Becker.
Dilansir dari Kompas, Oblak adalah salah satu kunci kokohnya pertahanan Atletico pada musim 2019-2020.
Statistik menyebutkan bahwa kiper berkebangsaan Slovenia tersebut hanya kebobolan 17 gol pada kompetisi Liga Spanyol, terbaik kedua setelah Real Madrid.
Oblak pun berhasil mencatatkan 11 kali clean sheets atau tanpa kebobolan dalam 24 penampilannya pada Liga Spanyol musim ini.
Performa apik pun juga ditunjukkan oleh sang kompetitor dari Liverpool, Alisson Becker.
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