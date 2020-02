Lagi, Persib Bandung Memetik Kemenangan di Laga Uji Coba, Taklukkan PSS Sleman dengan Skor 2-0

POS-KUPANG.COM - Laga uji coba Persib Bandung jelang Liga 1 2020 memperlihatkan trend positif.

Setelah berhasil memetik kemenangan melawan Persis Solo di Stadion Manahan, Sabtu (15/2/2020), hari ini Senin (17/2/2020) Persib Bandung memetik kemenangan dalam laga uji coba melawan PSS Sleman.

Laga uji coba PSS Sleman vs Persib Bandung dihelat di Stadion Sultan Agung, Bantul, Senin (17/2/2020).



Pertandingan PSS vs Persib ini berakhir dengan skor 2-0 untuk kemenangan Maung Bandung.



Dua gol Persib Bandung tercipta pada babak pertama lewat tandukan Victor Igbonefo (20') dan titik putih Wander Luiz (45').



Jalannya laga PSS vs Persib



Pertandingan berjalan dengan tempo lambat pada awal laga.



Peluang apik baru muncul pada menit ke-11 dari PSS.



Berawal dari tendangan bebas, sundulan Yevhen Bokhashvili masih bisa ditangkap oleh kiper Persib, Teja Paku Alam.



Persib yang mulai menemukan ritme mendapatkan peluang lewat Frets Listianto Butuan pada menit ke-19, tetapi sepakannya masih menghasilkan sepak pojok.



Berselang satu menit, Maung Bandung berhasil unggul.



Memanfaatkan sepak pojok Frets Butuan, tandukan Victor Igbonefo merobek jala PSS yang dikawal Alexander.



Alexander melakukan penyelamatan gemilang ketika menepis tendangan gelandang Persib, Esteban Vizcarra.



Ini merupakan shot on target keempat Persib hingga menit ke-36.



Pada menit ke-44, Persib mendapatkan hadiah penalti setelah Alfonso De La Cruz melakukan pelanggaran di kotak terlarang PSS.



Wander Luiz yang menjadi algojo sukses menjalankan misinya.



Hingga turun minum, skor 2-0 bertahan untuk keunggulan Persib.



Baca juga: Uji Coba Persib Bandung, Laga Versus PSS Sleman Digelar Tertutup



Memasuki babak kedua, PSS mencoba mengembangkan permainan dan tampil menyerang.



Namun, beberapa skema yang dibangun Super Elang Jawa beberapa kali tertahan oleh lini pertahanan Persib.



Di sisi lain, Persib bermain tidak terlalu menekan pada paruh kedua ini.



Memasuki menit-menit akhir, PSS beberapa kali mendapatkan peluang apik, tetapi tak sampai membuahkan hasil.



Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 bertahan untuk kemenangan Persib Bandung.



Susunan pemain:



PSS Sleman (4-3-3): 12-Alexander; 3-Bagus Nirwanto (8-Arthur Irawan 71'), 14-Alfonso De La Cruz, 2-Aaron Evans; 69-Derry Rachman, 88-Guilherme Batata, 6-Wahyu Sukarta, 7-Fitra (33-Ocvian 85'); 10-Yevhen Bokhashvili, 77-Jefri Kurniawan (14-Burhan 59'), 23-Arsyad Yusgiantoro (93-Arsyad 74').



Pelatih: Eduardo Perez



Persib Bandung (4-3-3): 34-Teja Paku Alam; 2-Nick Kuipers, 32-Victor Igbonefo (15-Fabiano Beltrame 80'), 3-Ardi Idrus (66-Mario Jardel 86'), 17-Zalnando; 91-Omid Nazari, 11-Dedi Kusnandar, 9-Esteban Vizcarra; 21-Frets Listianto Butuan (7-Beckham Putra 46'), 92-Wander Luiz, 20-Geoffrey Castillion (27-Zulham Zamrun 26').



Pelatih: Robert Rene Alberts



Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PSS Vs Persib, Maung Bandung Taklukkan Super Elang Jawa", https://www.kompas.com/sport/read/2020/02/17/172918067/pss-vs-persib-maung-bandung-taklukkan-super-elang-jawa?page=all#page2.

Penulis : Nirmala Maulana Achmad

Editor : Eris Eka Jaya