VIDEO: Chord Gitar dan Lirik Lagu Hadad Alwi feat Fadly Padi,Coba Dan Uji Kan Kulalui

Chord Kunci Gitar dan Lirik Doaku

.

Intro : Dm Dm Bb F 2x D# Gm A

.

Dm Bb F

Bismillah Yaa Rahmaanu Yaa Rahim Bismillah

Dm Bb F

Bismillah Yaa Fattahu Yaa Halim Bismillah

C Bb F

Yaa Allah Yaa Mannaanu Yaa Karim Yaa Allah

C Bb F

Yaa Allah Yaa Mannaanu Yaa Karim Yaa Allah

D# Gm A

Bismillah, Bismillah, Bismillah

.

Dm Gm

Yaa Robbiy Sudilah Pandang Kami

C F

Terangi Jalan Gelap Ini

Bb A

Jangan Biarkan Aku Terus Sendiri

Bb A

Mencari Mendaki Dan Berduri

Dm Bb F

Yaa Robbiy Dengarlah Doaku Ya Robbiy

Dm Bb Gm

Hadirlah Dalam Kehidupan Kematian Kami

A Bb A

Coba Dan Uji Kan Kulalui

A Dm

Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rokhim

Musik : Dm Am C G Bb Dm Em Am Em A

