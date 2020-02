SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Final Badminton Asia 2020, Indonesia vs Malaysia

Pertandingan final Badminton Kejuaraan Beregu Asia 2020, dapat diakses melalui link di akhir berita ini.

Tim bulu tangkis putra Indonesia akan berebut gelar dengan Malaysia pada final Kejuaraan Beregu Asia 2020, Minggu (16/2/2020).



Hendra Setiawan dan kawan-kawan menyegel tiket final setelah melalui laga sengit melawan India, 3-2 pada laga yang berlangsung, Sabtu (15/2/2020) di Rizal Memorial Coliseum, Manila, Filipina.



Sementara itu, Malaysia mengamankan tempat pada babak final setelah menundukkan Jepang, 3-0.

Malaysia punya catatan positif pada Kejuaraan Beregu Asia 2020 dengan baru kehilangan satu partai saat menghadapi India pada fase grup yakni dengan menang 4-1.Sementara itu, Indonesia sudah tiga kali kehilangan partai saat menghadapi Korea Selatan, dengan menang 4-1 dan dua poin ketika menang atas India, 3-2.Kejuaraan Beregu Asia menjadi kualifikasi putaran final Piala Thomas dan Uber 2020 yang dijadwalkan di Aarhus Denmark, 16-24 Mei mendatang.Pemain yang turun pada Kejuaraan Beregu Asia 2020 akan mendapatkan tambahan poin yang cukup besar untuk mendongkrak peringkat dunia.Dalam dua penyelenggaraan terakhir, tim putra Indonesia berhasil merebut gelar juara.Pada Kejuaraan Beregu Asia 2016 yang berlangsung di Hyderabad, India, tim putra Indonesia menjadi jawaranya, begitu pula dua tahun kemudian di Alor Setar, Malaysia.Laga final beregu putra akan digelar mulai pukul 16.00 waktu setempat atau 15.00 WIB.

Pada babak final beregu putri, Jepang sebagai juara bertahan akan menghadapi Korea Selatan. Laga ini akan dimulai pukul 09.00 WIB.Berikut jadwal final Kejuaraan Beregu Asia 2020, Minggu (16/2/2020).Putri: Jepang vs Korea Selatan, mulai pukul 10.00 setempat (09.00 WIB)Putra: Indonesia vs Malaysia, mulai pukul 16.00 setempat (15.00 WIB)Daftar susunan pemain tim Jepang vs Korea Selatan.WS1 : Akane Yamaguchi vs An Se-youngWD1 : Yuki Fukushima/Sayaka Hirota vs Seo Hee-lee/Shin Seung-chanWS2 : Sayaka Takahashi vs Sung Ji-hyunWD2 : Nami Matsuyama/Chiharu Shida vs Kim So-yong/Kong Hee -yongWS3 : Aya Ohori vs Kim Ga-eun