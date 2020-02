Persib Bandung vs Persis Solo, Laga Ajang Edukasi Masyarakat Pecinta Sepakbola Indonesia, Liga 1

POS KUPANG.COM-- - Pertandingan Persis Solo menghadapi Persib Bandung dijadwalkan akan di gelar pada Sabtu (15/2/2020), di Stadion Manahan Solo.

Laga persahabatan tersebut digelar untuk merayakan HUT ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo.

Pertandingan bertajuk "Anniversary Match: a Synergy between Supporters and The Government" itu juga merupakan laga perdana yang digelar di Stadion Manahan setelah direnovasi.

Seperti diketahui, Stadion Manahan merupakan satu di antara stadion yang bakal digunakan untuk gelaran Piala Dunia U-20.

Dilansir TribunWow.com dari Tribunnews.com, Sabtu (15/2/20200, laga tersebut juga bertujuan untuk mengedukasi masyrakat khususnya suporter jelang bergulirnya Liga 2 dan Piala Dunia U-20.

Hal itu diungkapkan oleh Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo saat mendampingi Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono dalam kunjungan ke Stadion Manahan, Jumat (14/2/2020) sore.

“Uji coba sekaligus edukasi persiapan Liga 2 dan Piala Dunia U-20,” tutur Walikota Solo, FX Hady Rudyatmo.

Pada kunjungan tersebut, Menteri PUPR Basoeki Hadimuljono menanyakan soal kemungkinan adanya vandalisme yang dilakukan oleh suporter.

Namun secara spotan Wali Kota Solo tersebut menjawab dengan tegas petanyaan Mentri PUPR tersebut.

“Kalau ada suporter yang corat-coret atau vandalisme yang menggagalkan (Piala Dunia) U-20?” tanya Basoeki kepada Rudy.