Penyanyi Syahrini Dihujat Usai Fotonya Nongol di Instagram Fotografer Ini, Ternyata Ini Penyebabnya

Baru-baru ini, Rio Motret membagikan foto-foto selebritis Tanah Air dalam sebuah frame, di laman Instagramnya.

Dengan tema Bauty in Frame, Rio Motret mengunggah foto 36 artis Tanah Air.

Wajah Luna Maya, Nagita Slavina, hingga Nabila Syakieb pun terpampang di laman Instagram Rio Motret.

Dalam akhir rangkaian Beauty in Frame tersebut, Rio mengunggah foto istri Reino Barack, Syahrini.

Ya, Rio mengaku banyak masyarakat yang memang meminta foto Syahrini dalam rangkaian Beauty in Frame tersebut.

Rio Motret juga memuji habis-habisan kecantikan Syahrini.

Syahrini ()

"Last but not least.. Frame terakhir, ini yg paling banyak sekali di request dan di cari sama penggemar nya baik di komen mau pun Dm berarti fans nya banyak nih...," tulis Rio, dalam unggahan Instagramnya pada Sabtu (15/2/2020) kemarin.

Terlihat Syahrini tampil cantik mengenakan gaun penuh permata.