Link Live Streaming Mola TV Aston Villa vs Tottenham Hotspur Liga Inggris, Minggu 16//2 Jam 21.00 WIB. 

Link Live Streaming Mola TV Aston Villa vs Tottenham Hotspur Liga Inggris, Minggu 16//2 Jam 21 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung & Live Streaming Mola TV Aston Villa vs Tottenham Hotspur di Liga Inggris atau Premier League, Minggu (16/2/2020) malam.

Pekan 26 Liga Inggris menyajikan pertandingan seru antara Aston Villa menjamu Tottenham Hotspur di Villa Park Stadium pada malam ini, Minggu (16/2/2020).

Duel seru Aston Villa vs Tottenham Hotspur daapt disaksikan melalui TVRI dan Mola TV Aplikasi secara gratis mulai pukul 21.00 WIB.

Link nive streaming Aston Villa vs Tottenham Hotspur bisa diakses di bagian berita ini.

Jose Mourinho akan mencatatkan laga ke-20 pada malam nanti sebagai pelatih The Lilywhites.

Mourinho ditunjuk untuk menggantikan Mauricio Pochettino pada November lalu.

Selama menukangi The Lilywhites, pelatih yang dijuluki The Special One ini mengumpulkan 10 kemenangan, 5 hasil imbang dan 4 sisanya menelan kekalahan di semua kompetisi.

Dikutip Tribunnews.com dari laman resmi Tottenham Hotsopur, Jose Mourinho merasa kaget lantaran akan menyentuh 20 laga selama menukangi The Lilywhites.

"Saya tidak percaya, sudah 20 pertandingan. Suatu hari saya diberitahu sekitar 850 pertandingan dalam karir saya, hal itu sulit untuk dipercaya."