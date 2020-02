Jadwal Acara TV Hari ini, Minggu16 Februari 2020: Film Akhir Pekan, Battles Los Angeles di Trans TV

Siapa tahu, diantara acara yang ditayangkan stasiun televisi tersebut ada acara kesayangan anda. Jadi jangan lewatkan!

Bagi kamu para penggemar film action, ada film Teenage Mutant Ninja Turtle, pukul 21.00 WIB dan Battles Los Angeles, pukul 23.00 WIB di TransTV.

Simak juga acara lainnya seperti My Trip My Adventure, Celebrity On Vacation, Insert, Brownis Jalan-Jalan, Demen Makan, dan The Project.