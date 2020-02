Chord Kunci Gitar dan Lirik Cinta Jangan Dinanti - ST12,Cinta Tak Sepantasnya Aku Tutupi Saja

POS-KUPANG.COM - Chord Kunci Gitar dan Lirik Cinta Jangan Dinanti - ST12,Cinta Tak Sepantasnya Aku Tutupi Saja

Chord Kunci Gitar dan Lirik Aurora

.

intro: C D 4x

.

Am F#m B Em D A/C#

Terdengar jelas bintang utara memanggil

C D

Satu hari yang dinanti

Am F#m B Em D A/C#

Terpancar terang dibawah langit terlihat

C D C D

Jejak setapak mengarah dan ku sedang mengikuti

• Kepsek di Sumba Timur Sebut Dana BOS Sangat Membatu Sekolah dan Guru Honorer

• JANGAN DITIRU, Peserta Tes SKD CPNS 2019 Ini Lakukan Kesalahan Fatal, Dapat Nilai Nol, Simak Infonya

• Sedang Berlangsung Final Badminton Beregu Asia 2020 di Mola TV & Net TV, Simak Link di Sini

• BREAKING NEWS : Seorang Siswi SMA di TTU Diduga Disetubuhi Pacarnya

.

G GMaj7

Sampaikan salam untuknya

A/C# D# A#

Dari hati lalui tanah air udara

D# A#

Kawan camar ikut bicara

Am G GMaj7

Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan

A/C# D# A#

Membawa tembang hati arungi samudera

D# A#

tuk menemuinya disana

G F# D#

Dibawah aurora

.

Musik: C D 2x

.

Am F#m B Em D A/C#

Jarak tujuan terlihat dekat memandang

C D C D

Garis batas di lautan yang membiasku kan datang

.

G GMaj7

Sampaikan salam untuknya

A/C# D# A#

Dari hati lalui tanah air udara

D# A#

Kawan camar ikut bicara

Am G GMaj7

Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan

A/C# D# A#

Membawa tembang hati arungi samudera

D# A#

tuk menemuinya disana

G F# D#

Dibawah aurora

.

Musik: D#m G#m F# C

.

C#m D Em F#m G

Ku lalui tanah air dan udara

C

Aku kan datang

C

Aku kan datang

.

G GMaj7

Sampaikan salam untuknya

A/C# D# A#

Dari hati lalui tanah air udara

D# A#

Kawan camar ikut bicara

Am G GMaj7

Sampaikan bahwa aku dalam perjalanan

A/C# D# A#

Membawa tembang hati arungi samudera

D# A#

tuk menemuinya disana

Am

Dibawah aurora

.

G GMaj7

Sampaikan salam untuknya

A/C# D# A# D#

Dari hati lalui tanah air udara

A# Am D

ouw..wo..sampaikan

G C F

bahwa aaaaa ku kan datang

D# Em Am

Aku kan datang pula

Bm Am

Aku kan datang pula

Bm Am

Aku kan datang pula

D# G# G

Melalui arora

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul https://solo.tribunnews.com/2020/02/16/chord-kunci-gitar-dan-lirik-aurora-maliq-dessentials-dari-hati-lalui-tanah-air-udara