Tuan Rumah Turunkan Skuad Terbaik, Uji Mental Persib Bandung vs Persis Solo, Maung Bandung

Starting XI Persib Bandung vs Melaka United.

POS KUPANG.COM-- Persis Solo akan menjamu Persib Bandung pada laga uji coba pramusim, Sabtu (15/2/2020), di Stadion Manahan, Solo.

Laga melawan Persib Bandung merupakan ajang uji coba bertajuk, "Anniversary Match a Synergy between Supporters and The Government".

Laga persahabatan tersebut digelar untuk merayakan HUT ke-20 Pasoepati dan hari jadi ke-275 Kota Solo.

Laga tersebut merupakan ajang perdana kembali ke Stadion Manahan setelah hampir satu setengah musim tak memakai kandangnya.

Laga melawan Persib Bandung juga merupakan laga uji coba kedua Persis Solo menjajal kekuatan tim Liga 1 di musim 2020.

Sebelumnya, Persis Solo sempat melawat ke Persebaya Surabaya untuk uji tanding bertajuk laga persahabatan beberapa waktu lalu.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Jumat (14/2/2020), laga melawan Persib Bandung kali ini bakal dijadikan ujian mental bagi pemain Persis Solo.

Hal itu diungkapkan oleh pelatih Persis Solo, Salahudi.

Pelatih Persis Solo, Salahuddin menjelaskan dirinya tak memasang target muluk-muluk dalam laga tersebut.

Mantan punggawa Timnas Indonesia yang berhasil mengantarkan Merah Putih menjuarai Sea Games 1991 Filipina itu ingin menjadikan laga ini sebagai ujian mental para pemain.

Meski demikian, Salahuddin memastikan bahwa anak asuhnya bakal turun dengan kekuaran maksimal.