Anak Konglomerat Ini Godain Nia Ramadhani di Ranjang saat Valentine, Bikin Syok Pentolan Girl Squad 

POS-KUPANG.COM -- Hari ini, tepat tanggal 14 Februari kerap dirayakan sebagai Hari Valentine atau hari kasih sayang.

Banyak orang berlomba untuk memberikan hadiah spesial untuk pasangannya, tak terkecuali Ardi Bakrie.

Anak konglomerat ini sudah mempersiapkan hadiah istimewa Hari Valentine untuk sang istri tercinta, Nia Ramadhani.

Hal tersebut diungkapkan Ardi Bakrie dalam bentuk video ketika mengajak Nia Ramadhani menonton konser.

Artis berusia 29 tahun itu pun tampak melompat kegirangan begitu lagu 'Kembali ke Awal' dari Glenn Fredly diputarkan.

"Sini, kembali ke awal lagi," ucap Nia Ramadhani menjak Ardi Bakrie ke pelukannya

"Emang mau kemana? I was been here (aku masih ada disini)," jawab Ardi Bakrie.

"Kita harus kembali ke awal sperti masa pacaran," imbuh Nia Ramadhani girang.

Tak cukup hanya itu, Ardi Bakrie pun memberikan hadiah spesial lainnya kepada Nia Ramadhani yang masih terlelap tidur.

Hadiah yang dipersiapkan Ardi Bakrie untuk Nia Ramadhani ini terlihat dibungkus dalam sebuah amplop coklat.

"Siap-siap untuk aku kasih ke istriku," ucap Ardi Bakrie, seperti yang terlansir dalam video di laman Instagram @ardibakrie, Jumat (14/2/2020).

Dalam amplop tersebut, terlihat tulisan romantis yang ditulis tangan sendiri oleh Ardi Bakrie.