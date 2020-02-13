Jadwal Acara TV Hari ini Kamis 13 Februari 2020 SCTV RCTI Indosiar, Ada Film Titanic di GTV
Jadwal Acara TV Hari Ini Kamis 13 Februari 2020 Trans TV RCTI SCTV GTV Indosiar, Ada Film 3 Dara
POS-KUPANG.COM - Jangan lewatkan sederet tayangan menarik hari Kamis 13 Februari 2020 di layar kaca televisi Anda.
Antara lain di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan TV One.
Di Trans TV misalnya, akan tayang film Eagle Eye dan film Mr. Right pada Bioskop Trans TV.
Sedangkan di Indosiar, hadir siaran langsung Liga Dangdut Indonesia atau LIDA 2020.
Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar dan TV One.
Berikut jadwal acara TV dan jadwal film Kamis 13 Februari 2020 dilansir dari Suryamalang.com:
Jadwal Acara Trans TV Kamis 13 Februari 2020
05:00 Islam Itu Indah
06:30 Insert Pagi
07:30 CNN Indonesia
08:30 Pagi-Pagi Pasti Happy
10:00 Nih Kita Kepo
11:00 Follow Artis
11:30 Insert
12:30 Brownis (Obrolan Manis)
14:00 Berbagi Rejeki
14:30 Dunia Punya Cerita
15:15 Viral
16:00 Rumpi: No Secret
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