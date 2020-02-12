Jadwal Acara TV
Jadwal Acara TV Malam Ini, Rabu 12 Februari 2020 RCTI, SCTV, Indosiar, Trans7, Big Movies GTV
Jadwal Acara TV Hari Ini, 12 Februari 2020 GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Trans7, Big Movies GTV
Jadwal Acara TV Hari Ini, 12 Februari 2020 GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Trans7, Big Movies GTV
POS-KUPANG.COM – Jadwal Acara TV Hari Ini, 12 Februari 2020 GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Trans7, Big Movies GTV
Berikut jadwal acara televisi GTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, Indosiar, ANTV, dan TVRI hari ini, Rabu (12/2/2020).
Ada berbagai program televisi menarik yang ditayangkan untuk mengisi waktu luang di rumah.
Salah satunys Trans7, acaranya meliputi Mata Najwa, Jejak Petualang, Redaksi Sore, Rumah Uya, Bocah Ngapak YA, dan On The Spot.
Kemudian, TransTV ada film Olympus Has Fallen dan Code Of Honor, Dunia Punya Cerita, Rumpi(No Secret), Insert Today, Bikin Laper, Diary The Onsu, dan Insert Story.
Stasiun GTV ada Buletin Inews Pagi, Blaze and The Monster Machine, Buletin Inews Siang, Spongebob Squarepants Movie, dan Naruto and he Last Hokage.
Tayangan lainnya juga ada yang bergenre komedi, religi, gaya hidup, politik, dan sosial.
Nah, apa saja program menarik lainnya?
Berikut jadwal acara di stasiun GTV, RCTI, SCTV, TransTV, Trans7, Indosiar, ANTV, dan TVRI Rabu, 12 Februari 2020:
|Jadwal Acara TV Hari Ini, 12 Februari 2020 GTV, RCTI, SCTV, Indosiar, Ada Mata Najwa Trans7
|Jadwal Acara TV Selasa 11 Februari 2020 RCTI SCTV Metro TV Trans TV Ada Big Movies GTV
|Jadwal Acara TV Hari Ini Selasa 11 Februari 2020 RCTI SCTV Indosiar TVRI Trans TV Big Movies GTV
|Jadwal Acara TV Selasa 11 Februari 2020 SCTV RCTI Indosiar NET TV TVRI, Ada Bioskop Trans TV
|Jadwal Acara TV Hari Ini Selasa 11 Februari 2020 RCTI SCTV GTV NET TV Ada Liga Dangdut Indosiar