Chord Gitar dan Lirik Lagu Rasa Yang Tertinggal - ST12 Bila Asmaraku Tlah Tiba, Ambil Gitar Sekarang

Berikut chord kunci gitar (versi termudah) dan lirik lagu Rasa Yang Tertinggal yang dipopulerkan ST12.

Chord Rasa Yang Tertinggal, ST12

Intro : F G Am….

F G Am….

F G Am

….bila asmaraku tlah tiba

F G Am

….merenggut nafas di jiwa

F G Am

itu dia….yang datang hadirkan cinta

F G Am

….menyebar ke dalam rasa

F G Am

…..dapatkahku mengatakannya

F G Am

….perasaan yang kupunya

F G Am

untuk dia….mestinya ku ungkapkan saja

F G Am

….tuk dapat jawaban darinya

Reff

F G

dapatkah aku memeluknya

Am

menjadikan bintang disurga

F G

memberikan warna yang bisa

A

menjadikan indah

F G

aku tak mampu mengatakan

Am

aku tak mampu tuk mengungkapkan

F G

hingga sampai saat ini perasaan

Am

tlah tertinggal….

F G Am

….dapatkah dia merasakan

F G Am

….satu nafas yang tersimpan

F G Am

itu bukan cinta….sekedar cinta biasa

F G Am

yang sesaat dan trus hilang

.

==Kembali ke : Reff

Musik : F G Am….F G Am [2x]

.

==Kembali ke : Reff

.

F G

dapatkah aku memeluknya

Am

menjadikan bintang-bintang disurga

F

memberikan warna yang bisa

G

dan teruslah bisa

A

menjadikan indah

.

F G Am

syanana na nanana…. syanana na nanana….

F G Am

syanana na nanana…. syanana nana….

F G Am

syanana na nanana…. na nana….