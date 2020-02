Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata, Mudah Dimainkan dari Kunci C

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar dan Lirik Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) - Pongki Barata, Mudah Dimainkan dari Kunci C

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Milikmu (Malam Ini) Pongki Barata mudah dari C.

Aku Milikmu (Malam Ini) merupakan judul lagu yang dibuat dan dinyanyikan oleh Pongki Barata.

Bernama lengkap Stefanus Pongki Tri Barata, ia merupakan penyanyi Solo yang juga gitaris grup band Jikustik dan The Dance Company.

Lagu Aku Milikmu (Malam Ini) dirilis pada 2011 dan ada dalam album solo pertama Pongki Barata yang berjudul 'Sunrise'.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Aku Milikmu (Malam Ini) Pongki Barata

[Intro] F G C

F E Am G F

C G

Kupikir kau sudah

Am G

Melupakan aku

F C/E

Ternyata hatimu

Dm G

Masih membara untukku

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Ia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

[Chorus]

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku disini

C G

Waktu kan berlalu

Am G

Tapi tidak cintaku

F Em

Ia mau menunggu

Dm G

Untukmu untukmu

[Chorus]

F G C

Aku milikmu malam ini

F G Am

kan memelukmu sampai pagi

F E Am

Tapi nanti bila ku pergi

G F G C

Tunggu aku disini

F G Am

Tunggu aku disini

F G C

Tunggu aku disini

