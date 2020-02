Dinkes Manggarai Kerahkan Bidan dan Perawat Turun ke Desa Data Penderita Stunting

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Pemkab melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Manggarai mengerahkan bidan dan perawat agar turun ke desa guna mendata ulang penderita stunting.

Pendataan ini bertujuan memastikan jumlah dan memeriksa ulang warga yang menderita stunting sesuai standar Kementerian Kesehatan.

"Semua data penderita stunting memang telah ada tapi pendataan ulang ini dalan rangka mengetahui berapa jumlah warga yang terkena stunting," kata Kadis Kesehatan Manggarai, dr. Yulianus Weng kepada wartawan di Ruteng, Selasa (11/2/2020) pagi.

Ia menjelaskan, tenaga pendata stunting telah dibekali pengetahuan bagaimana mengukur warga yang terkena stunting.

"Iya jadi yang sekarang kami buat pertama kita mau mendata kembali untuk seluruh di seluruh populasi balita yang ada di Manggarai kita mau pastikan kembali datanya," kata Weng.

Ia menuturkan, data yang ada akan terungkap jumlah penderita stunting agar ada langkah penanganan.

"Semua data-datanya di desa akannmenghasilkan data by name by address dari desa," ujar Weng.

Ia mengungkapkan, jika sudah ada data maka akan diintervensi secara khusus dan spesifik.

"Nanti ada tablet tambah darah yang kami siapkan sejak dini. Kemudian nanti kalau dia sudah hamil perlu apakah kurang gizi. Apabila kurang gizi kita berikan makanan tambahan," ujar Weng.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)