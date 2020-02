Warteg Makmur Swiss-Belinn Kristal Hotel, Makan Sepuasnya Hanya Rp 50.000

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Keceriaan di awal Februari selalu dinanti banyak orang. Selama bulan ini, Swiss-Belinn Kristal Kupang hadir untuk mewarnai hari-hari Anda dengan penuh keceriaan.

Swiss-Belinn Kristal Kupang menawarkan promo specsal dalam rangakaian menu WARTEG MAKMUR. Anda dapat menikmati promo istimewa ini selama Februari 2020. Promo spesial ini berbeda dengan sebelumnya karena disajikan dengan konsep makanan khas Warteg.

Hari-hari Anda akan lebih berwarna, jika Anda bersama orang-orang terkasih langsung datang ke Swiss-Belinn Kristal Kupang.

Executive Secretary and Marketing Communication Swiss-Belinn Krisatal Kupang, Bernadeth Helena Ayuningrum, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Senin (10/2/2020), mengatakan Swiss-Belinn Kristal Kupang memberikan promo Warteg Makmur ini kepada seluruh masyarakat kota Kupang yang ingin mengisi waktu makan siang dan mencicipi makanan dengan konsep warteg all you can eat atau makan sepuasnya dengan harga yang murah namun rasa dan kualitas hotel berbintang.

Ada delapan menu yang bisa disantap semuanya dan dessert yang hadir dengan berbagai pilihan. Setiap hari menunya selalu berganti-ganti sehingga membuat tamu ketagihan.

Promo Warteg Makmur ini bisa didapatkan dengan mengunjungi Swiss-Belinn Kristal Kupang setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.00 – 15.00 wita. Untuk pencinta kuliner, menu yang disajikan terdapat empat menu, yakni makanan khas warung tegal dengan menu yang berbeda setiap harinya yang bisa didapatkan dengan harga Rp 50.000,00 setiap orangnya.

Murah meriah dengan harga yang merakyat, masyarakat bisa menikmati hidangan dari makanan pembuka sampai dengan makanan penutup sepuasnya.

• Putra Sulung Presiden Jokowi Gibran Jalani Fit and Proper Test di DPP PDIP Persiapan Pilkada Solo

• Ramalan Zodiak Cinta Senin 10 Februari 2020, Sagitarius Romantis, Gemini Tegas, Capricorn Bertengkar

“Kami menghadirkan promo yang dijamin memuaskan pelanggan kami. Swiss-Belinn Kristal Kupang ingin merubah mindset masyarakat tentang hotel. Sekarang makan di hotel bisa dengan harga yang murah dan kenyang," tuturnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).