Sosok Bong Joon Ho, Sutradara Film Parasite Peraih 4 Piala Oscar dan Jadi Best Director

POS-KUPANG.COM - Prestasi gemilang di dunia perfileman berhasil ditorehkan Sutradara asal Korea Selatan, Bong Joon Ho.

Bagaimana tidak, sutradara Film Parasite itu menjadi sutradara asal Korea Selatan yang baru saja dinobatkan menjadi sutradara terbaik di ajang Academy Award ke-92 atau dikenal dengan Piala Oscar, Minggu (9/2/2020) waktu Amerika.

Bong Joon Ho mendapat penghargaan tersebut setelah dirinya menjadi menyutradarai film Parasite.

Film Parasite sendiri juga merupakan film yang memborong sejumlah penghargaan di Academy Award kali ini.

Bahkan Film Parasite mendapat 4 penghargaan sekaligus serta menjadi film terbaik di Piala Oscar 2020.

Sang sutradara, Bong Joon Ho dinobatkan sebagai sutradara terbaik setelah mengalahkan nominasi lainnya seperti Todd Philips (Joker), Sam Mendes (1917), Quentin Tarantino (Once Upon A Time..In Hollywood), dan Martin Scorsese (The Irishman).

Bong Joon Ho menjadi sutradara asal Korea pertama yang meraih Oscar atas karya film yang dibuatnya.

Berikut adalah fakta menarik dan profil sosok Bong Joon Ho, sutradara film Parasite dikutip TribunnewsWiki dari berbagai sumber:

1. Bong Joon Ho Tumbuh di Keluarga Seniman

Bong Joon Ho lahir di Daegu, Korea Selatan pada 14 September 1969.

Bong Joon Ho kecil tumbuh di ekosistem keluarga yang menjunjung tinggi kesenian.