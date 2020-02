Live Streaming Mola TV Manchester City vs West Ham Liga Inggris, Minggu 9/2 Jam 23.30 WIB

Link Live Streaming Mola TV Manchester City vs West Ham Liga Inggris, Minggu 9/2 Jam 23.30 WIB

POS-KUPANG.COM - Nonton Live Streaming Mola TV Manchester City vs West Ham Liga Inggris, Minggu (9/2/2020).

Link Live Streaming Mola TV pertandingan Liga Inggris antara Manchester City vs West Ham tersedia di bagian berita ini.

Etihad Stadium akan menjadi saksi pertemuan antara tuan rumah Manchester City dengan sang tamu, West Ham United pada Minggu (9/2/2020).

Pertandingan The Citizens kontra The Hammers akan disiarkan langsung Mola TV via Parabola pukul 23.30 WIB.

Masih dalam misi sulit mengejar pimpinan Klasemen Sementara, Liverpool, armada Pep Guardiola tetap mengincar poin penuh di pertandingan ini.

Laga sengit menghadapi Tottenham Hotspur di pekan sebelumnya, bisa jadi celah tersendiri bagi West Ham untuk mencuri poin dari tuan rumah.

Sayangnya, hal itu tidak akan berjalan mudah bagi The Hammers.

Rekor David Moyes kala menghadapi The Citizens tidaklah mentereng.

Dari 30 kali bertemu Manchester City sebagai manajer, David Moyes hanya mampu meraih 13 kemenangan, dengan menelan kekalahan berjumlah sama.