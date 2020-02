HEBOH, Saldo Rekening BNI King of The King Capai Rp 720 Triliun, Ini Faktanya

POS-KUPANG.COM- Publik kembali dihebohkan dengan beredarnya saldo rekening BNI milik King of The King. Tidak tanggung-tanggung, nilainya capai Rp 720 triliun.

Namun fakta sebenarnya diungkap pihak BNI.

Salah satu unggahan di sosial media menunjukkan saldo rekening kerajaan King of The King.Pada unggahan ini terlihat saldo rekening yang tertulis sampai Rp 720 triliun di bank BNI.Hal ini terlihat dalam unggahan akun twitter @BigAlphaId.Hingga Jumat (7/2/2020) unggahan ini sudah di-retweet lebih dari 1.000 kali.Bahkan yang menyukai postingan ini sudah mencapai 1.200 kali.

Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan "Saldo" rekening King of The King di BNI sebanyak Rp 720 T. Wuow!".Dikutip TribunMataram.com dari Kompas.com ini konfirmasi dari bank BNI.Corporate Secretary BNI Meiliana mengatakan, unggahan yang menyebutkan King of The King memiliki saldo rekening sebanyak Rp 720 triliun adalah tidak benar alias hoaks.Selain itu, pihaknya juga telah melaporkan King of The King ke kepolisian karena pemalsuan."Itu tidak benar. Kami juga sudah melaporkan ke kepolisian atas kasus pemalsuan dokumen tersebut," katanya dikutip Tribun Mataram.com dari Kompas.com, Jumat (7/2/2020).Pelaporan tersebut, imbuhnya, guna memberikan efek jera kepada terduga pelaku dan pihak lain yang berniat melakukan pelanggaran yang sama.

Fakta Baru Kerajaan King of the King, Seret Presiden Jokowii & Prabowo Subianto Janjikan Rp 3 Miliar

Lebih lanjut, pihaknya juga mengimbau agar masyarakat waspada apabila menemukan pihak-pihak yang bermaksud melakukan penipuan dengan menggunakan dokumen bersimbol BNI."Setiap dokumen yang berlogo BNI dan berisi informasi kepemilikan sejumlah dana sebaiknya diverifikasi ke cabang-cabang BNI terdekat," papar dia.Adapun pihaknya telah melapor ke pihak kepolisian melalui Kepolisian Resor Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada Jumat (31/1/2020).Laporan tersebut, kata Meiliana, ditujukan kepada terlapor berinisial BU terkait perkara pemalsuan dokumen dengan menggunakan logo dan nama perusahaan BNI."Dengan laporan ini, BNI mengharapkan akan dapat menekan jumlah kasus pemalsuan dokumen serupa ke depan," tutupnya.6 Fakta Raja King of The King yang Ngaku Siap Bagikan 3M per Orang di Indonesia, Bawa Nama PrabowoLagi-lagi sebuah kerajaan yang mirip seperti Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire dianggap meresahkan.Kerajaan yang bernama King of The King ini terletak di Kota Tangerang.Keberadaannya dengan mudah diketahui lantaran spanduk besar yang terpampang di kawasan Poris dan ditertibkan Satpol PP.Menurut keterangan orang terdekat King of The King yang mengaku sebagai Ketua Umum Indonesia Mercusuar Dunia (IMD), Juanda, King of The King merupakan julukan bagi Raja Diraja, Mister Dony Pedro."Itu adalah Raja Diraja, nanti beliaulah yang akan melantik dari seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia," kata dikutip TribunMataram.com dari Kompas.com, Senin (27/1/2020).