Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Pupus Dewa 19, Baru Ku Sadari Cintaku Bertepuk Sebelah Tangan

Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Pupus

Penyanyi : Dewa 19

G D/F#

Aku tak mengerti

Em

Apa yang ku rasa

C G

Rindu yang tak pernah

Am

Begitu hebatnya

C D G C

Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu

C D Am7

Meski kau tak'kan pernah tahu



G D/F# Em

Aku persembahkan hidupku untukmu

C G Am

Telah kurelakan hatiku padamu

C D

Namun kau masih bisu

G C

Diam seribu bahasa

C D Am7

Dan hati kecilku bicara



G D C

Baru ku sadari

G A D

Cintaku bertepuk sebelah tangan

G D Em D C Cm

Kau buat remuk seluruh hatiku



G D/F#

Semoga waktu akan mengilhami

Em

sisi hatimu yang beku

C G

Semoga akan datang keajaiban

Am

Hingga akhirnya kau pun mau

C D

Aku mencintaimu

G C

Lebih dari yang kau tahu

C D Am7

Meski kau tak'kan pernah tahu

(TribunStyle.com/Nafis)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Pupus - Dewa 19, Telah Kurelakan Hatiku Padamu