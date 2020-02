Harga Bawang Putih Naik Drastis per Kilonya Bikin Para Ibu Geleng Kepala

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Para pengunjung pasar khususnya para ibu yang gemar berbelanja di Pasar bakal geleng-geleng kepala dengan harga beberapa komiditi di pasar yang terus merangkak naik. Misalnya saja bawang putih yang menjadi kebutuhan dasar saat memasak.

Sejak Desember tahun lalu harga bawang putih dan merah mengalami kenaikan. Namun tidak begitu signifikan. Bawang putih impor yang disediakan di Pasar Kasih Naikoten I dari harga Rp 30.000 naik menjadi Rp 35.000.

Kemudian Januari harga bawang putih terus naik menjadi Rp 40.000 per kilogram dan belum lama ini baru saja tiga hari harga bawang putih naik drastis dari Rp 40.000 menjadi Rp 70.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah masih stabil dengan harga Rp 30.000 per kilogram yang sebelumnya sempat dinual dengan harga Rp 10.000 per kilogram.

• Persib Bandung Jajal Kehebatan Pemain Baru Barito Putera di Solo, Ini Jadwal Mainnya Info

Salah satu pedagang Bawang di Pasar Kasih Naikoten I, Ngadiyanto, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Rabu (5/2/2020), mengatakan harha bawang putih naik karena ketiadaan stok atau stok sedang kosong. Diperkirakan harga bawang putih ini bisa naik lagi karena stok yang kosong.

Hal serupa juga disampaikan Mbak Eni yang mengaku harga bawang putih sudah naik menjadi Rp 70.000 dari sebelumnya Rp 40.000 per kilogram.

• Pasca Penetapan KLB, DBD Merajalela Menyerang 377 Korban

Salah satu pengusaha kuliner, Fitriani Kartika mengeluhkan harga komiditi di pasar begitu mencekik leher. "Bawang mahal, tomat juga mala satu kilo Rp 25.000, yang lai-lain juga pada naik," kataya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).