VIDEO: Wow, Semarak HUT Ke-50 Gramedia. Aneka Promo Menanti Anda. Yuk Serbu Rp 50.000. Ini Videonya

POS-KUPANG.COM, KUPANG – VIDEO: Wow, Semarak HUT Ke-50 Gramedia, Ada Aneka Promo Serba Rp 50.000. Tonton Videonya

Toko Buku Gramedia merayakan HUT ke-50 yang jatuh pada Minggu (2/2/2020).

Untuk meriahrayakan ultah tersebut, Toko Buku Gramedia menggelar berbagai promo menarik bagi customer yang berkunjung dan berbelanja di toko tersebut.

Promo yang ditawarkan berupa Best Price IT, untuk flash dan barang-barang IT. Customer bisa mendapatkan barang-barang tersebut dengan harga miring.

Promo selanjutnya masih dalam rangka Gramedia Anniversary ke-50. ada potongan Rp 50 ribu untuk semua jenis buku, dengan minimal transaksi Rp 250.000. Kedua jenis promo ini berlaku selama (2-9/2/2020).

Bagi pelajar, ada pula promo tas dan kaos kaki Eversac. Kaos kaki ditawarkan harga spesial hanya Rp 50.000 khusus pembelian 2 pcs.

Sedangkan pembelian tas Eversac akan mendapatlan potongan Rp 50.000 sampai 29 Februari.

"Semua serba 50 sesuai dengan ulang tahun toko," Sales Super Intendent, Yona Hattu, kepada POS-KUPANG.COM, di Kupang, Senin (3/2/2020).

Yona mengatakan, ada pula promo dompet Tenny teensy wallet, dengan harga special. Hanya dengan Rp 50.000, Anda telah mengoleksi dompet tersebut.