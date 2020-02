NTT Juara Umum III Kejurnas Antar-Pengda Shoto-Kai di Surabaya

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kontingen NTT yang beranggotakan delapan karateka berhasil meraih gelar juara umum III dalam Kejurnas Antar-Pengda Shoto-Kai yang digelar di Aula Universitas Hang Tuah, Surabaya, Minggu (2/2). Kontingen Pengda Shoto-Kai NTT berhasil merebut tujuh medali emas dan dua medali perak.

Juara Umum I ditempati oleh tim Sea Gost dengan 12 medali emas, tujuh perak dan 4 perunggu. Juara umum II oleh Sea Dragon dengan tujuh emas, tiga perak dan empat perunggu.

Data yang diperoleh dari Pelatih Shoto-Kai NTT, Sinsei Joktan Taneo, seusai pertandingan mengatakan, selain merebut gelar juara umum III, kontingen NTT juga meraih predikat best of the best putri lewat Cici dan best of the best putra oleh Gede Halim Guzaeron.

Joktan mengatakan, medali emas direbut oleh Gandi Darma Pratama, Osin, Gede, Enya, Gea dan Cici. Dua medali perak direbut oleh karateka putri Ega dan Geri.

"Ini merupakan hasil yang luar biasa. Di luar dugaan, anak-anak Shoto-Kai NTT ternyata mampu bersaing dengan atlet luar. Mereka tampil sangat bagus sehingga bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung kami dalam kejuaraan ini," kata Joktan.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Daerah (Pengda) Shoto-Kai NTT mengirim delapan karateka putra dan putri untuk mengikuti Kejurnas Karate Shoto-Kai yang akan digelar di Aula Universitas Hang Tuah, Surabaya, Jawa Timur, 2 Februari 2020. Para karateka ini didampingi oleh dua orang pelatih.

Ketua Pengda Shoto-Kai NTT, Kombes Pol. Djoni M Siahaan saat melepas para karateka di Hombu Dojo Shoto-Kai, Sikumana, Kupang, Jumat (31/1), mengatakan, keikutsertaan NTT dalam kejuaraan ini tidak sekadar berpartisipasi. Untuk itu, dia meminta para atlet untuk tampil sebaik mungkin agar bisa mengharumkan nama Provinsi NTT.

"Untuk itu, saya minta agar para atlet harus fokus menghadapi pertandingan. Tidak perlu pikirkan hal lain, karena semua sudah diatur oleh pengurus. Para atlet harus fokus pada pertandingan sehingga apa yang sudah dilatih bisa diterapkan dengan baik. Saya minta juga agar tiap atlet bisa menjaga dirinya agar jangan cedera, atau juga mencederai lawan," tegas Djoni.

Djoni mengatakan, Pengda Shoto-Kai NTT tidak membebani para atlet dengan target berapa medali yang harus dibawa pulang. Tapi, dia dengan tegas meminta para atlet untuk menampilkan kualitas terbaik agar bisa meraih hasil yang maksimal. (eko)

Peraih Medali

- Efrem Asalau (emas dan perak)

- Gandi Pratama (emas)

- Osin (emas)

- Gede Halim (emas)

- Enya (emas)

- Gea (emas)

- Cici (emas)

- Ega (perak)