Nilai ekspor NTT meningkat, begini penjelasan Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Nilai Ekspor Provinsi NTT pada Desember 2019 senilai US $ 1.923.826 dengan volume sebesar 6.302 ton, mengalami peningkatan sebesar 18,66 persen dari ekspor November 2019 yang sebesar US $ 1.621.283. Nilai ekspor tersebut terdiri dari ekspor migas sebesar US $ 207.949 dan ekspor non migas senilai US $ 1.715.877.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, pada rilis bulanan di kantor tersebut, Senin (3/2/2020), menjelaskan komoditas ekspor Provinsi NTT bulan Desember 2019 seluruhnya dikirim ke Timor Leste sebesar US $ 1.923.826.

• Bacawabup Manggarai Barat Yulianus Weng Masih Konsultasi di BKPP Manggarai Ajukan Pensiun Dini

Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada bulan Desember 2019 adalah kelompok komoditas Bahan Bakar Mineral senilai US $ 288.593.

Sedangkan impor Provinsi NTT pada Desember 2019 senilai US $ 1.364.218 dengan volume 2.966 ton dimana komoditas impor terbesar adalah Bahan Bakar Mineral yang didatangkan dari Korea Selatan.

• Satu ASN di TTU Berpotensi Ikut Pilkada

Jika membandingkan kumulatif nilai ekspor yang sebesar US $ 16.279.935 terhadap kumulatif nilai impor yang sebesar US $ 68.570.627 maka NTT selama tahun 2019 terdapat defisit sebesar US $ 52.290.692. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).