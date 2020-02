Persib Kalah dengan Persela dalam Pencarian Pemain Asing, Begini Kata Bobotoh, SIMAK

POS KUPANG.COM--- Pergerakan transfer pemain Persib Bandung masih membuat bobotoh gelisah. Padahal Persib Bandung telah melakuka laga uji coba dengan tim luar negeri, Melaka United.

Pemain yang diturunkan pun melibatkan pemain asing yang statusnya masih sebagai pemain seleksi yakni, Geoffrey Castillion dan Wander Luiz.



Tapi hingga hari ini (Minggu, 2/2/2020), Persib Bandung baru resmi mendatangkan pemain anyar, Beni Oktovianto, Victor Igbonefo, dan Teja Paku Alam.

Reaksi bobotoh itu terungkap melalui kiriman unek-uneknya ke Redaksi Tribun Jabar yang dirangkum dalam rubrik Apa Kata Bobotoh, yang ditayangkan di koran Tribun Jabar edisi Minggu (2/2/2020) :

Apa kata bobotoh (Kolase Tribun Jabar)

+6287749966xxx : "Aslm.. Kasadyana bo2toh pndukung persib nu jelas2 eleh duit persib mtakan te wani meli pamaen nu gs puguh,, gwena jng gs apal maen di indonsia.. Eleh ku tim ..nu eweh pndukungna meli pamaen...wani meli cirina loba duit ari persib terus2 slksi ,aduh riieeeeet kbeh bo2toh ngabndungana..wslm muat abah cakwe bo2toh satia"

+6282318065xxx : "Biasa keur ALUS meunang wae mah MEUNANG wae PUJIAN teu cara KEUR GORENG MANISNYA SANJUNG PUJI JADI PAHIT CACI MAKI Maju terus PERSIB BANDUNG.GARNA JEMBAR BLU3 5KU2D PER5!8 NON BLOK C!TY ON E2RTH MO5T BE4UT!FUL C!TY ON3 OF TH3 835T IN TH3 WORLD WORLD CHAMP U‑20 W3 W3LCOM3 YOU P3AC3 FOR3V3R V!V4 PERSIB INDONESIA FOR3V3R"

+6287737188xxx : "Aslmkm.trmakasih pada tribun .yang selalu menyampaikan unek2saya sbg bo2toh persib bdg.tolong pada pelati persib dan menejer.kalau pemain asing gagal lagi dlm sleksi.pelatih atau pengurus persib coba di lihat dulu dalm permainan di klubnya maring.mana yg jelk mana yg bagus nah kita kan tau jangan selalu mengandalkan agen.masa cari pemain asing kalah sama persela .pemain asing itu hrs di atas pemain lokal kualitasnya yg bgs lenket bw bolanya dan cepat larinya bisa menggul.itu namanya pemain asng yg hebat.saya sbg bo2toh setia persb.trmakh tribun wslm."

Bobotoh antusias menyaksikan laga Persib Bandung kontra Barito Putera di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (24/11/2019). Laga berakhir seri 0-0. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

+6285624662xxx : "Di Liga yang akan datang persib untuk mematahkan serangan lawan, lawan jagan diberi kesempatan untuk mencetak gol, ditengah jalan sama pemain tengah juga harus dipotong saja,ibarat bom scud irak sebelum sampai sasaran udah hancur diudara(Eyang Abah)"

+6281224466xxx : "Sepak Bola Itu di Bagi Tiga Bagian Belakang | Tengah dan Depan Kalau Tiga Bagian Bisa Kerja Sama dan Menjalankan Intruksi Pelatih Tidak Susah Untuk Mendapatkan Point Dari 18 Tim Persib Mega Mentereng Pemain Belakang nya . Persib cuma 3 % Mengalami Perubahan ! Persib Jadi lah King Of King di Liga satu Th 2020 . Skm"

+6285659095xxx : "ASLM ! TAH KITU BAH......! SAGALA GE KUDU SEDIA PAYUNG SEBELUM HUJAN ! SANAJAN DI MASYARAKAT INDONESIA AYA BUDAYA : "" JAM KARET "" KESIAPSIAGAAN MAH KUDU TETEP AYA BAH.........! SALUT KEUR ABAH RENE GEUS APAL KANA BUDAYA WAKTU DI NEGRI KITA......! REK DIUNDUR ! KEUR MAUNG BANDUNG MAH SIAP TEMPUR ! MOAL UNDUR KALINUAN MOAL GEDAG KA ANGINAN ! REK DIPAJUKEUN WAKTUNA ! PIKEUN LASKAR PANGERAN BIRU ! MOAL LUMPAT SIGA NU DIBURU HANTU ! PIKEUN PERSIB NU AING ! REK DI PAJUKEUN REK DIMUNDUR KEUN ! KUDU SIAP TEMPUR KEUR PERANG DI GELANGGANG ! SIAP TARUNG JG PADUNGDUNG DIATAS KANCAH PANGGUNG LIGA 1 INDONESIA ! SOK BAH.....! KALUARKEUN JURUS‑JURUS SIMA AING SIMA MAUNG ! MAJU TERUS PANTANG MUNDUR ! SELAMAT BERJUANG KPD PONGGAWA BARU PANGERAN BIRU ! SEMOGA ANDA JAYA, PERKASA DAN DIGJAYA ! AGAR KAMI BANGGA DAN BAHAGIA ! ASEP CIPARAY . "