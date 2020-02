Mahasiswi asal Pamekasan di Wuhan Menangis Minta Pulang, Korban Virus Corona Terus Meningkat

POS KUPANG.COM-- - Lailal Mina Firdaus, mahasiswi asal Pamekasan, Madura, yang saat ini berada di Wuhan, China mengaku ingin segera pulang ke Indonesia.

Wanita berparas cantik ini sedang menempuh pendidikan S2 di kota tersebut, tepatnya di Huazhong University of Science and Technology.

• Usai Bunuh Seorang Perempuan di Banyuwang, Lelaki Ini Masih Lahap Makan Sepiring Nasi, Info

Merebaknya virus Corona di Wuhan yang mengakibatkan banyak korban tersebut, membuat dirinya resah dan juga khawatir akan ikut terjangkit virus mematikan itu.

Perempuan asal Desa Teja Timur Pamekasan tersebut mengatakan, dirinya menerima beasiswa dari Pemerintah China sejak September 2018 lalu.

Sampai saat ini, dia mengaku masih bertahan di Wuhan yang merupakan daerah pusat mewabahnya virus Corona tersebut.

• Begini Pujian Pelatih Persib Robert Alberts Duet Luiz Wander & Geoffrey, 2 Striker Potensial Maung

"Posisi saya sekarang sedang di Wuhan.

Saya sedang menempuh pendidikan S2 di Huazhong University of Science and Technology, jurusan Teaching Chinese, sekarang semester 2," kata Firda sapaan akrabnya kepada SURYA.co.id melalui via WhatsApp, Sabtu (1/2/2020).

Selain itu, Firda menyampaikan, saat ini, dia dan mahasiswi lainnya yang juga dari Indonesia dalam kondisi sehat.

"Kondisi saya saat ini alhamdulillah sehat, teman-teman WNI yang di sini juga alhamdulillah baik-baik saja, tidak ada yang terkena virus," ucapnya.

Anak seorang guru SD di Pamekasan ini juga menceritakan, yang dia rasakan kali ini bersama teman-temannya di Wuhan, merasa khawatir dengan kebutuhan sehari-hari.