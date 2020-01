Aston Kupang Hotel menyediakan aneka menu All You Can Eat.

TRIBUN WIKKI : Aston Kupang Hotel Siapkan Makan Sepuasnya Hanya Rp 55 ribu

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Aston Kupang Hotel and Convention Center kembali menghadirkan promo Food and Beverage (FB) menarik di awal tahun 2020.

Setelah sukses dengan beberapa promo All You Can Eat di tahun 2019, promo All You Can Eat kali ini bahkan memiliki harga yang lebih murah dibanding dengan beberapa promo pendahulunya.

Hadir di pagi hari bagi masyarakat yang ingin mendapatkan sarapan lengkap, bergizi dan beraneka ragam, Aston Kupang Hotel menghadirkan promo Breakfast Combo yang dapat dinikmati setiap pagi mulai pukul 07.00 - 10.00 Wita di Gourmet & Balcony lantai 2.

Dengan harga Rp 88.000,00 nett / orang, tamu sudah dapat menikmati seluruh sarapan mulai dari makanan hingga minuman yang tersaji di Aston Kupang Hotel.

Selain itu, Aston Kupang Hotel juga menghadirkan promo makan siang yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum dengan harga Rp 55.000,00 all you can eat. Diberi nama “Fast & Various Buffet”, promo ini dapat dinikmati di Gourmet & Balcony setiap hari Senin - Sabtu mulai pukul 11.00 - 15.00 Wita.

PR Officer, Viona Alamanda, kAdapkePOS-KUPANG.COM, di Kupang, Rabu (29/1/2020), mengatakan adapun makanan yang dapat dinikmati mulai dari appetizer hingga dessert seperti misalnya jajanan lokal, pecel, aneka lalapan, ikan, aneka olahan daging, soup, aneka tempura, es campur dan es serut dan masih banyak varian menu lainnya.

"Menu yang disajikanpun akan berganti setiap harinya agar para tamu yang hadir untuk menikmati promo ini tidak bosan.

Untuk informasi dan reservasi bisa langsung menghubungi nomor + 62 812 3829 6686," ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)