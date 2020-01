Pemain dan Pelatih Persib Bandung Bersepeda Keliling Lembang Sejauh 15 Km, Siapa Finis Duluan?

POS KUPANG.COM--- Pemain dan jajaran Pelatih Persib Bandung bersepeda keliling Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (29/1/2020) pagi.

Selain pemain dan pelatih, Bos Persib Bandung Teddy Tjahjono nampak mengikuti kegiatan bersepeda yang merupakan bagian dari program pemusatan latihan Persib Bandung.

Kegiatan bersepeda sebagai program latihan fisik yang dimulai dan finis di Depo Pendidikan Rindam III/Siliwangi.

Trek sepeda melewati Maribaya-Cibodas hingga finis ke Depo Pendidikan Rindam III/Siliwangi kurang lebih 15 kilometer.

Kontur jalan yang menanjak, para pemain pun nampak kerepotan dan berusaha mengayuh sepeda.

Pemain yang pertama finis adalah Febri Hariyadi.

Disusul pelatih kiper Persib Bandung Luiznho Passos yang tiba di garis finis.

Passos mengatakan latihan bersepeda yang dinilai cukup sulit ini melatih para penjaga gawang Persib.

"Saya kasih latihan untuk kiper, because is not easy (karena tidak mudah)," ujar Passos.

Selain itu, pemain asal Brasil Joel Vinicius, masih ikut berlatih bersama para pemain Persib.

Cross Country yang dimulai pukul 08.30 WIB selesai pukul 11.00 WIB.