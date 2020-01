VIDEO: Chord Kunci Gitar Lirik Lagu Ebiet G Ade Titip Rindu Buat Ayah - Dalam Hening Sepi Kurindu

POS-KUPANG.COLM - VIDEO: Chord Kunci Gitar Lirik Lagu Ebiet G Ade Titip Rindu Buat Ayah - Dalam Hening Sepi Kurindu

Lagu berjudul Titip Rindu Buat Ayah merupakan lagu yang dinyanyikan Ebiet G Ade.

Berikut chord lagu Titip Rindu Buat Ayah.

• Sudah Tahu Doa Setelah Sholat Hajat & Bacaan Niat Sholat Hajat? Ini Pedoman Lengkapnya!

• VIDEO: Panduan Lengkap Sholat Jenazah Niat Tata Cara dan Doa Bedakan Jenazah Laki-laki dan Perempuan

• VIDEO: Tahu Apa Karakter dan Prediksi Shiomu Selasa 28 Januari 2020? Kuda Dapat Uang Tikus Kena Sial

G C G

Di matamu masih tersimpan selaksa peristiwa

D C G

Benturan dan hempasan terpahat di keningmu

D Am

Kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras

D G C

namun kau tetap tabah hm…

G C

Meski nafasmu kadang tersengal

Am D

memikul beban yang makin sarat

G

kau tetap bertahan

G C G

Engkau telah mengerti hitam dan merah jalan ini

D C G

Keriput tulang pipimu gambaran perjuangan

D Am

Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari

D G C

kini kurus dan terbungkuk hm…

G C

Namun semangat tak pernah pudar

Am D

meski langkahmu kadang gemetar

G

kau tetap setia

C D G

Ayah, dalam hening sepi kurindu

C D G

untuk menuai padi milik kita

Am D G

Tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan

Am D G

Anakmu sekarang banyak menanggung beban. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunsolo.com dengan judul https://solo.tribunnews.com/2019/12/07/chord-kunci-gitar-lirik-lagu-titip-rindu-buat-ayah-ebiet-g-ade-ayah-dalam-hening-sepi-kurindu