Sosok Asal Indonesia Ini Ngaku Punya Harta 60.000 Triliun Kalahkan Jeff Bezos, Sebut Dirinya Raja

Belum reda kontroversi mengenai keberadaan kerajaan-kerajaan baru di Indonesia, kini sudah hadir sebuah kerajaan baru.

Sebelumnya, masyarakat dihebohkan oleh kehadiran Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, kini muncul King of The King.

Kerajaan yang berasal dari Kota Tangerang ini memiliki klaim yang tak kalah menghebohkan dibanding kedua kerajaan baru sebelumnya.

Keberadaan kerajaan ini sendiri mulai beredar ketika sebuah spanduk di kawasan Poris, Kota Tangerang, muncul.

Spanduk tersebut bertuliskan "King of The King Y M Soekarno Mr Dony Pedro" yang menjadi raja segala raja.

Sosok yang mengaku punya harta 60.000 triliun ()

King of The King Mr Dony Pedro (Baju Merah Berpeci). King of The King mengklaim raja di rajanya seluruh dunia. Punya kekayaan Rp 60.000 triliun (istimewa)

Selain itu, spanduk tersebut juga berisi sebuah klaim tentang pelunasan seluruh utang Indonesia.

Namun, belakangan spanduk tersebut justru ditertibkan oleh aparat Kepolisian dan Satpol PP Kota Tangerang.

Klaim yang tak kalah menghebohkan terungkap saat salah satu orang terdekatnya diwawancarai.